In Francavilla Fontana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 33enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

In particolare, l’uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre circolava per le vie cittadine su di un monopattino elettrico e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 2,3 grammi di cocaina suddivisa in sei dosi, occultata nelle tasche dei pantaloni.

La successiva perquisizione eseguita presso la sua abitazione ha consentito alla polizia giudiziaria di rinvenire in un borsello custodito nella propria camera da letto, 1,3 grammi di hashish e 60,00 Euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione dell’autorità giudiziaria.