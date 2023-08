Sedici miliardi di definanziamenti, più di millecinquecento progetti tagliati nelle sei provincie pugliesi, novecento milioni di euro sottratti ai comuni della nostra Regione. Sono questi, per quanto ci riguarda, i numeri del taglio che il Governo Meloni, ed il Ministro Fitto in particolare, hanno fatto sul PNRR. Se poi, come ha dichiarato il Ministro, i progetti tagliati saranno finanziati con i fondi di sviluppo e coesione, sarebbe peggio la toppa del buco, perché l’80% di quelle risorse, anziché essere destinate al Sud, come prevedono i vincoli FSC, sarebbero redistribuite su tutto il territorio nazionale con una ulteriore sottrazione di risorse destinate a colmare i divari tra Nord e Sud del Paese. La Federazione Provinciale del Partito Democratico nella giornata di venerdì 11 agosto alle ore 11,00, presso la sala “Mario Marino Guadalupi” a Brindisi, terrà una conferenza stampa alla quale parteciperà l’On. Claudio Stefanazzi, con il coinvolgimento di Sindaci e rappresentanti istituzionali del territorio, per fare luce sulla situazione che riguarda il definanziamento dei progetti dei Comuni della nostra Provincia.