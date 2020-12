Questa mattina, presso la prefettura di Brindisi, il sindaco Riccardo Rossi ha incontrato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sen. Mario Turco, con delega alla programmazione economica e agli investimenti, insieme al vice presidente della Provincia Giuseppe Pace e ai sindaci di San Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo, e Torchiarolo, Elio Ciccarese.

Il sottosegretario ha spiegato che il Governo non intende presentare richieste di ristori o danni ambientali, in quanto la realizzazione dell’opera è terminata e gli eventuali danni sono sottoposti a procedimento giudiziario. Tali richieste potranno essere fatte ed eventualmente riconosciute in altra sede.

Si intende, invece, predisporre e condividere con gli enti territoriali interessati dall’impianto Tap/Snam un piano di investimenti pubblici e privati. In tale piano, saranno compresi anche i possibili finanziamenti che Tap-Snam intenderanno realizzare e si cercherà di intercettare i fondi del Recovery Fund, Just Transition e quelli destinati al Cis Brindisi-Lecce. Ciò al fine di realizzare un piano integrato di progettualità che possa creare sviluppo economico, sociale e culturale.

Nella redazione di tale piano di investimenti importante sarà l’apporto della struttura di missione della Presidenza del Consiglio, Investitalia, che il sottosegretario Turco si è impegnato a mettere a disposizione degli enti locali per sostenere la capacità progettuale degli stessi enti locali.

Nei prossimi giorni saranno inviate ai Comuni interessati delle schede progettuali che saranno valutate dal Governo.