In riferimento all’ incontro che si è tenuto 21 marzo 2022 presso la Prefettura di Brindisi alla presenza del Vice Ministro al Mise con delega alle politiche industriali sen Pichetto Fratin , le scriventi Organizzazioni Sindacali rappresentate da Massimo Pagliara Cisal , Damiano Flores Ugl , Ercole Saponaro Confintesa e Davide Sciurti Confsal, esprimono il loro apprezzamento per la disponibilità che il Vice Ministro ha fornito ai presenti sulla possibilità di aprire ufficialmente un tavolo di confronto romano, relativo alle problematiche dei processi di decarbonizzazione e alla grave crisi occupazionale e sociale che investe il nostro territorio.

L’incontro tenutosi grazie al prezioso coordinamento di sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi , ha permesso a tutti gli attori in campo, istituzionali , sindacali e datoriali di rappresentare le criticità esistenti nella zona industriale e nella nostra provincia.

La nostra rappresentanza sindacale in unica voce ha ribadito la necessità di fare squadra ed in particolare ha sollecitato le istituzioni Locali, Provinciale e Regionale a non tergiversare e farsi carico immediatamente di formalizzare un documento specifico e una richiesta urgente di convocazione presso il ministero dello sviluppo economico.

Tale richiesta si rende necessaria per portare sul Tavolo Ministeriale importanti player industriali, come il gruppo Leonardo, Enel, Eni di cui lo stato italiano ricordiamolo è il maggior azionista, colossi industriali considerati strategici nel settore aereonautico, energetico, e chimico determinanti per un immediato e concreto rilancio produttivo ed economico della nostra provincia.

Nell’occasione abbiamo evidenziato che in attesa del tavolo ministeriale , è opportuno attivare tutti gli strumenti utili a garantire ulteriori ammortizzatori sociali ed il proseguo degli stessi in scadenza nei prossimi mesi, al fine di garantire economicamente tutte le maestranze evitando possibili tensioni sociali.

Pagliara Massimo (Cisal) – Sciurti Davide (Confsal) – Saponaro Ercole (Confintesa) – Flores Damiano (UGL)