Da Elio ad Alessio Boni e Omar Pedrini, passando per Sergio Rubini, Peppe Barra e Isa Danieli. Fasano fa «Wow» anche a teatro con la rassegna di prosa «Teatro sotto le stelle» realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Gli eventi rientrano nel cartellone estivo «Wow! Fasano», il programma di manifestazioni dell’amministrazione estiva che sarà presentato fra qualche giorno e che prevede oltre 100 appuntamenti con gli eventi di Locus Festival, Luce Festival, Fasanomusica, Bari in Jazz, Teatro Pubblico Pugliese e Cinema all’aperto.

Ogni giorno d’estate sarà impreziosito da spettacoli, concerti, rappresentazioni nelle location più belle e caratteristiche. Piazza Ciaia, il parco archeologico di Egnazia, le marine di Savelletri e Torre Canne: tutto il territorio di Fasano sarà palcoscenico di artisti e spettacoli di altissimo livello.

La rassegna teatrale si svolgerà all’aperto, al Minareto di Selva.

Si parte il 22 luglio con «Ci vuole orecchio», Elio canta e recita Enzo Jannacci. Si prosegue il 30 luglio con Sergio Rubini in «Ristrutturazione».

Ad agosto sono previsti 3 appuntamenti. Apre Peppe Barra con «Non c’è niente da ridere» (5 agosto), si prosegue il 24 agosto con Isa Danieli in «Raccontami» e chiude la coppia Alessio Boni e Omar Pedrini in «66/67», il 31 agosto.

I possessori di abbonamento della stagione di prosa 2019/2020 (sospesa ad ottobre 2020) hanno un credito per gli spettacoli sospesi, che potranno recuperare nell’ambito della stagione 2021/2022 e non in quella estiva 2020/2021.

Per info e biglietti www.teatropubblicopugliese.it

«La rassegna teatrale è una ulteriore perla di un cartellone ricchissimo di eventi che non sono stati ancora tutti svelati e che presenteremo in via definitiva nei prossimi giorni – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Gli spettacoli proposti sono di assoluto valore con artisti amatissimi dal pubblico e di talento e professionalità indiscusse. Abbiamo scelto la formula del teatro all’aperto al Minareto per valorizzare i luoghi più belli del nostro territorio attraverso spettacoli di livello altissimo che saranno incastonati nella bellezza di uno scenario incantevole e quindi la loro qualità sarà ulteriormente valorizzata. La rassegna arricchisce un cartellone già ricco di eventi e adatti a qualsiasi tipo di pubblico e fascia d’età per una stagione di ripresa e di rilancio di tutto il nostro territorio e delle nostre strutture ricettive, ristorative e turistiche»

Tra gli altri eventi già svelati ci sono gli spettacoli di Fasanomusica con l’appuntamento clou del concerto di Roberto Vecchioni e l’Orchestra della Magna Grecia (18 luglio), Gianna Nannini (23 luglio), Colapesce e Dimartino (7 agosto), Diodato (8 agosto), Willie Peyote (17 agosto), Samuele Bersani (18 agosto), Roy Paci (12 settembre).

E non finisce qui: altri eventi saranno svelati nei prossimi giorni.

