Sì è concluso il Corso di Formazione per aspiranti Ispettori Ambientali ( ma è solo il primo step in un percorso-progetto da condividere con la comunità brindisina e le istituzioni, appena iniziato), che indubbiamente ha rappresentato uno dei momenti fondamentali nella vita della nostra Associazione e per il mondo del volontariato.

Un momento, un evento che, tra l’altro, si contestualizza al nuovo Regolamento di Igiene Urbana deliberato dall’Amministrazione Comunale di Brindisi e prevede l’istituzione della figura di Ispettori Ambientali.

Gli interventi, le relazioni di relatori e docenti di spessore come il Funzionario del Settore Ambiente del Comune di Brindsi Enzo Carella, il Comandante della Polizia Locale della Provincia di Brindisi Cosimo D’Angelo e la dott.ssa Anna Maria D’Agnano, Direttrice del Dipartimento ARPA BRINDISI , oltre ad un notevole e qualitativo livello informativo, hanno fatto crescere, negli iscritti e partecipanti, la consapevolezza di poter dare, alla città e alla comunità, un contributo significativo nel contrastare le varie problematiche, dinamiche ambientali, nella salvaguardia della salute, vivibilità e sicurezza dei cittadini , dei nostri patrimoni ( e quindi non solo nella gestione rifiuti e nella sensibilizzazione alla raccolta differenziata).

Significativo il fatto( conferma, tra l’altro, l’enorme soddisfazione da parte dei dirigenti Ekoclub) che al progetto abbiano partecipato non solo chi è già socio e volontario dell’associazione ( e coloro che sono in possesso di altri decreti di nomina prefettizia),ma anche giovani che vogliono avvicinarsi alla nostra realtà e al volontariato ,personalità che fanno parte di realtà in partenariato e sinergia con Ekoclub.

Lodevole, naturalmente, l’impegno del nostro Presidente Massimo Roma, il Vice Presidente Franco Lisco, il Dirigente Angelo Pomes, e tutti i componenti del Consiglio Direttivo, per coinvolgere anche sotto il profilo umano chi vuol intraprendere una figura “ complessa, ma utile e anche affascinante” come quella di Ispettore Ambientale, che dovrà poi raccordarsi ,in termini di iniziative e progettualità, con l’Amministrazione Comunale e gli altri organi preposti .

Si ringrazia l’Associazione Brindisi e le Antiche Strade e la Presidente Rosy Barretta , sotto il profilo organizzativo e per aver messo a disposizione la sala convegni dell’ex Convento Scuole Pie, un vero e proprio, e sempre più, contenitore culturale e sociale .

Nei prossimi giorni, saranno consegnati gli attestati di partecipazione.

EKOCLUB INTERNATIONAL BRINDISI