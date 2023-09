Dichiarazione del presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Per le opere di urbanizzazione alla contrada Torre Rossa di Brindisi la Snam è pronta. Manca solo il piano delle opere predisposto dal Comune. Poiché non sono ammessi ritardi, da sommare a quelli già clamorosi e vergognosi dell’amministrazione Rossi, ho sollecitato il sindaco Marchionna.

Non possiamo più perdere tempo e sopportare una situazione incivile, che con i fondi Snam troverebbe un po’ di sollievo.

A Brindisi, purtroppo, la classe politica vive di comunicati stampa e nessuno, soprattutto all’opposizione, si preoccupa di collaborare con l’amministrazione su eventuali intoppi da superare o su eventuali ritardi, con interrogazioni, audizioni in Commissione, accessi agli uffici ecc… Polemica e basta. Tutto è funzionale solo alla polemica a mezzo stampa e nulla può mai passare dal lavoro politico quotidiano, perché molto più duro e – come si dice – lavoro saltami addosso.

Spero che entro pochi giorni sia pronto il Piano, così da chiudere in fretta la parte burocratica e cominciare i lavori, altrimenti procederò con una nuova convocazione delle parti nella Commissione regionale, poiché – com’è noto – a me interessa risolvere i problemi delle persone e non difendere ciecamente i posizionamenti politici, a cominciare dai miei”.

