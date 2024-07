L’Avis Comunale di Torre Santa Susanna è lieta di presentare la seconda edizione de “Festa del Donatore Avis Summer Party” venerdì̀ 19 luglio 2024 dalle ore 21,00 in piazza Umberto I°.

“Tale ricorrenza – dice Remigio Ottembrino, presidente Avis Torre – rappresenta l’occasione per ringraziare i donatori di sangue della nostra comunità Torrese, dando rilievo al profondo significato, oltre che etico, anche solidaristico della donazione, in grado di creare coesione sociale e costruire una comunità unita”.

L’evento inoltre vuole sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue regolare e gratuita e sulla necessità di donare durante tutto l’anno, per avere sempre scorte adeguate attraverso un’efficace programmazione delle donazioni e con la più ampia e attiva partecipazione della popolazione. Il bisogno di sangue è universale, ma l’accesso alla trasfusione per tutti coloro che ne hanno bisogno non lo è, Donare il sangue è un atto di solidarietà salvavita: grazie a tutti i donatori e a tutti coloro che vorranno diventarlo. A tal fine durante la serata saranno organizzati dei momenti di approfondimento con i diversi ospiti intervallati da musica live e degustazioni.

Dopo i saluti delle autorità presenti, seguirà una testimonianza ed i ringraziamenti di dirigenti Avis Provinciali. A seguire musica live della Band Scazzacatarante. Durante la serata – a partire dall’avvio della festa – sarà disponibile una stand food adibito alle consumazioni di piatti e bevande.­

Comunicato Stampa Avis