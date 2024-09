Si è svolto il 20 Settembre presso il Polo Universitario Di Summa della ASL Brindisi l’evento formativo su tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti organizzato dalla Unità Operativa di Formazione con responsabili scientifici il dr. Adriano Rotunno e il dr. Luigi Errico rispettivamente Direttore e Dirigente del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Prevenzione.

L’incontro ha visto la partecipazione in presenza di Dirigenti Medici e Veterinari, Tecnici della Prevenzione di tutte le ASL Pugliesi e di molti professionisti consulenti di varie aziende alimentari. Per i saluti istituzionali è intervenuto il Direttore Generale dr. Maurizio di Nuccio, sempre attento a promuovere le attività formative all’interno della ASL, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dr. Stefano Termite, il Comandante NAS Taranto Angelo Gaeta, e il comandante Capitaneria di Porto Di Savelletri Vito Domenico De Mario. L’incontro, introdotto dal dr. Rotunno e moderato dal dr. Errico ha visto le relazioni del dr. Luigi Quaranta Dirigente Medico Veterinario del SIAVB, poi la relazione del Dr. Mario Massaro Dirigente del Ministero della Salute direzione Generale Igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione, le relazioni del Luogotenente Nas Taranto Antonio Armao e Comandante Capitaneria di Porto De Mario e poi una relazione della consulente Medica Veterinaria Dottoressa Marzano.

Gli argomenti trattati hanno consentito di porre l’attenzione sulle procedure dei controlli ufficiali in caso di ritiro/richiamo prodotti e allerte alimentari e sulle procedure interne che ogni operatore del settore alimentare deve porre in essere per poter ottemperare alla normativa e tutelare la propria attività e i consumatori in caso di allerta.

Si tratta di un tema di stretta e costante attualità, considerato le numerose crisi alimentari degli ultimi mesi che hanno riguardato presenza di Listeria Monocytogenes in insalate, presenza di additivi non consentiti in tonno e che hanno vieti impegnati i servizi del dipartimento di prevenzione quali autorità competenti e gli organi di polizia.

L’incontro si è concluso con una tavola rotonda a cui hanno partecipato da remoto vari esponenti del settore produttivo tra cui il dr. Giuseppe Palma segretario generale di Assoittica Italia che rappresenta la maggior parte delle aziende ittiche italiane.

La formazione e l’informazione continuano ad essere un biglietto da visita importante per la ASL Brindisi.

Giada Amatori