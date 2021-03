Continua l’impegno di Anas nell’ambito della manutenzione ai viadotti e cavalcavia sulla propria rete stradale.

In particolare, lungo la strada statale 7 ter “Salentina” tra i territori di Erchie e San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi sono attive limitazioni al transito sulla carreggiata in direzione Taranto e Lecce.

Nel dettaglio, per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza, e a seconda delle esigenze di cantiere, nel tratto compreso tra il km 48,200 ed il km 52,200 è attivo un restringimento della carreggiata con chiusura alternata della corsia di marcia o sorpasso.

La circolazione stradale sarà sempre consentita sulla corsia libera dalle attività in corso e regolamentata da apposita segnaletica in loco, con un limite massimo di velocità di 40 km /h.

L’ultimazione dei lavori è prevista per mercoledì 31 marzo 2021.

L'ultimazione dei lavori è prevista per mercoledì 31 marzo 2021.

