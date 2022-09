“Transizione ecologica e giustizia sociale” è il tema dell’incontro che si terrà Sabato 10 Settembre 2022 alle ore 18 presso la Caffetteria Nervegna in via Duomo a Brindisi per presentare le linee programmatiche dell’alleanza Europa Verde – Sinistra Italiana in vista del prossimo appuntamento elettorale.

Le proposte dell’Alleanza Europa Verde e Sinistra Italiana sono state analizzate e giudicate le migliori tra quelle presentate da tutti i partiti, sia dall’autorevole “Forum Disuguaglianze e Diversità” di Fabrizio Barca, sia dal progetto “Indice di Impegno Climatico per le Elezioni Politiche 2022” promosso da Climalteranti e Italian Climate Network con la direzione scientifica di Stefano Caserini, Docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici del Politecnico di Milano.

All’incontro saranno presenti:

– Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde

– Elisabetta Piccolotti, della segreteria nazionale di Sinistra Italiana

– Luana Pirelli, consigliera comunale del Comune di Brindisi

candidati alla Camera dei Deputati e

– Caterina Marini, co-portavoce provinciale Europa Verde

candidata al Senato della Repubblica

Prenderanno parte all’incontro:

– Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi

– Antonio Macchia, segretario generale di CGIL Brindisi

– Doretto Marinazzo, presidente di Legambiente Brindisi

La cittadinanza è invitata a partecipare.