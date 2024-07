Sarà attivato tra sabato 27 e domenica 28 luglio, nella stazione di Lecce, il nuovo Posto Periferico – Apparato Centrale Computerizzato (PP-ACC) che completa l’ACCM Brindisi – Lecce di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria.

L’impianto, all’avanguardia nel settore del segnalamento ferroviario, è una vera e propria “cabina di regia” che, grazie a tecnologie di ultima generazione, rende più affidabile l’infrastruttura incrementando gli standard di regolarità e puntualità dei treni. Circa cento persone, tra dipendenti di RFI, di Italferr e delle ditte appaltatrici saranno impegnate durante il weekend nella messa in esercizio del nuovo impianto. Una volta attivato, i comandi saranno impartiti dagli operatori della circolazione tramite un software dedicato, in sostituzione dell’attuale Apparato Centrale Elettrico ad Itinerari e consentiranno un incremento degli itinerari possibili tra i binari di stazione e le linee afferenti.

L’intervento rappresenta un’ulteriore fase del potenziamento tecnologico della Direttrice Adriatica nell’ambito di un più vasto programma di potenziamento infrastrutturale e tecnologico dell’intera Rete Ferroviaria Nazionale. L’investimento economico è di circa 33 milioni di euro.

Per consentire l’attivazione dell’impianto nel weekend ci saranno delle lievi modifiche alla circolazione per alcuni treni regionali.

Nella giornata di sabato 27 luglio:

il Regionale in partenza da Bari alle 5.20 sarà cancellato da Squinzano a Lecce e previsto con servizio bus

il Regionale in partenza da Bari alle 19.40 e diretto a Brindisi sarà cancellato; i passeggeri potranno utilizzare il regionale successivo in partenza alle 19.50

il Regionale in partenza da Bari alle 20.40 sarà cancellato da Brindisi a Lecce e previsto con servizio bus

il Regionale in partenza da Bari alle 23.02 sarà cancellato da Brindisi a Lecce e previsto con servizio bus

Nella giornata di domenica 28 luglio:

il Regionale in partenza da Lecce alle 5.01 sarà cancellato da Lecce a Brindisi e previsto con servizio bus

il Regionale in partenza da Brindisi alle 6.00 sarà cancellato; i viaggiatori potranno utilizzare i treni successivi in partenza alle 6.17, alle 6.28, alle 6.47 e alle 6.58

il Regionale in partenza da Lecce alle 6.28 sarà cancellato da Lecce a Brindisi e previsto con servizio bus il Regionale in partenza da Lecce alle 7.25 sarà cancellato da Lecce a Squinzano e previsto con servizio bus

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie/self service, tramite smartcaring e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie.