In occasione del trentesimo anniversario dell’esodo albanese verso la Puglia, Sabato 6 marzo 2021 è prevista a Brindisi la visita istituzionale del Primo Ministro della Repubblica di Albania Edi Rama.

Di seguito il programma:

Ore 10.30

Lungomare Regina Margherita (scalinata Virgilio)

Accoglienza del Primo Ministro della Repubblica di Albania da parte del Sindaco e Presidente della Provincia di Brindisi.

Alla cerimonia di accoglienza sono invitate le autorità locali (Il Prefetto, l’ex sindaco Giuseppe Marchionna, i sindaci della Provincia di Brindisi, il consiglio comunale di Brindisi, le massime autorità delle Forze dell ‘ordine, i rappresentanti delle basi delle Nazioni Unite presenti sul territorio, l’arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, l’onorevole Mauro D’Attis e il sottosegretario alla Giustizia Anna Macina).

Ore 11.15

Lungomare Regina Margherita

Apposizione targa presso l’ingresso dell’Autorità di Sistema Portuale (a cura dell’Autorità di Sistema Portuale).

Ore 11.30

Ex Convento di Santa Chiara in via S. Chiara 10

Inaugurazione riservata della mostra fotografica di Fate Velaj (a cura del Polo bibliomuseale della Regione Puglia)

Ore 12.00

Auditorium del Museo archeologico “Ribezzo” in piazza Duomo

Incontro con la comunità albanese (a cura del Consolato di Albania in Puglia).