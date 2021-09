I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno arrestato due coniugi di 47 (lui) e 40 anni (lei) entrambi del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di due contenitori in vetro contenenti 37,9 grammi di cocaina occultati con cura dietro un elettrodomestico, due bilancini di precisione, vario materiale utile per il confezionamento e la somma contante di 775,00 euro in banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari.