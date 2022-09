Si sono concluse positivamente, nel primo pomeriggio di oggi, le ricerche della turista olandese, la cui scomparsa era stata denunciata nella tarda serata di ieri presso la stazione dei Carabinieri di Fasano

Le ricerche, avviate a seguito della attivazione del Piano provinciale, subito dopo la denuncia della scomparsa, con un importante impiego di uomini delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e del volontariato di protezione civile, si sono concentrate, dapprima, nel territorio di Fasano e, successivamente, in quello di Ostuni, con il fondamentale ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

La Prefettura ha provveduto, altresì, ad informare il competente Consolato dei Paesi Bassi, al fine di contattare i familiari della scomparsa ed acquisire ulteriori elementi utili alle attività di ricerca ed investigative.

E’ stata accolta con grande sollievo la notizia del ritrovamento della turista nel centro urbano di Ostuni, in apparenti buone condizioni di salute, cui è seguito l’annullamento della riunione della cabina di regia , che era stata nel frattempo convocata.