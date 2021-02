Si scaldano i motori al Classico B. Marzolla per la “Settimana dello Studente 2021”. Nonostante le evidenti difficoltà del periodo, la comunità scolastica del Marzolla ha voluto fortemente ritrovarsi in un appuntamento di grande impatto e respiro, sostenuta da una sensibilità ed attenzione ai temi della cittadinanza attiva ormai consolidata nel tempo, costruendo – come da tradizione- dall’8 al 13 febbraio una rete di incontri, laboratori e seminari su temi ad ampio spettro, di diversa natura ed implicazioni, dall’agenda 2030 alla giustizia , dalla tutela ambientale alle fragilità dell’adolescenza, dall’economia alla psicologia , al giornalismo, alla storia, all’orientamento universitario e alla dimensione internazionale . Una settimana per conoscere, riflettere, dibattere e confrontarsi senza rete, con ospiti in presenza o collegati da remoto, classi organizzate in “stanze” virtuali e la redazione studentesca del Marzolla Magazine pronta a documentare ogni momento di questa kermesse.

Di seguito temi e relatori :

“E-Commerces e colossi industriali del Web”( Dr.Gabriele Lippolis, presidente dell’azienda

“2CL” e Presidente Confindustria Brindisi)

• Incontro con Intercultura (dr. Teo Vitale Presidente Intercultura Brindisi)

• Laboratorio di psicologia ( dott.ssa Annapalma Pellegrino)

• Laboratorio sul Giornalismo (dr.ssa Roberta Grassi giornalista Ansa)

• Educazione sessuale: prevenzione e sicurezza( dott.ssa Gabriella Gravili sessuologa)

• Lo sbarco degli Albanesi a Brindisi, incontro-intervista con dr. Giuseppe Marchionna ex Sindaco di brindisi

• Corso di educazione finanziaria, a cura del dr. Luca Giordano (dottorando economia e Commercio)

• Laboratorio autogestito sul Femminismo, a cura del Co.M.A. e di Mariagiulia Gargiullo

• La giornata del ricordo: le foibe (Prof. Giacomo Carito, storico)

• Tra musica e teatro, percorso emozionale a cura del dr. Giuseppe Vitale

• Orientamento Universitario per la facoltà di Medicina e Chirurgia con gli studenti dell’UniBa e Uni Cattolica Sacro Cuore (ex studenti)

• Crisi di governo, come funziona in Parlamento( proff. M. Gemma e C. Memmola Docenti Diritto Educazione Civica Liceo marzolla)

• Fragilità dell’adolescenza ( dr.ssa Elvira D’Alò, Dirigente scolastico)

• Notte della Repubblica o nascita di una nuova cittadinanza repubblicana? Gli anni ’70 tra terrorismo e riforme (proff. Gianfranco Allamprese e Vincenzo Paladino Docenti Liceo Marzolla)

• “Cos’è il Motorsport?”, laboratorio autogestito a cura della classe 2E

• “Censura e libertà di parola”, laboratorio autogestito a cura della Redazione del Marzolla Magazine

• Processo simulato, attività autogestita dagli studenti

• Legalità e lotta alla mafia, (dr. Gabriele Perna, magistrato, Presidente Comm.ne tributaria Provinciale Brindisi)

• “I valori dello Sport”, laboratorio autogestito a cura dell’Area Tematica Sport del Comitato Studentesco

• “L’ambiente e la tutela della Natura”, incontro a cura dell’Area Tematica Ambiente del Comitato

Studentesco con il Presidente di Lega Ambiente Brindisi dr. Doretto Marinazzo

• Il corretto uso delle armi, (Giuseppe Argentieri TSN Carovigno)

• Progetto di riforestazione urbana (Dr. Dino Borri Assessore Urbanistica Comune di Brindisi e docente Politecnico Bari)

• “Essere imprenditore in Italia nel 2021”, (Dr. Giuseppe Marinò Presidente emerito Confindustria Brindisi)

• Conseguenze sulla salute delle disparità economiche (Dr.Maurizio Portaluri, Primario di Radioterapia- Ospedale Perrino Brindisi)

• L’importanza del donare:0 negativo dono positivo (Alessandro sabetta, ref. TESN leo Club Virgilio- Brindisi).