Il Comitato “Amici di Colemi” ha inviato una segnalazione al Sindaco di Brindisi e all’Assessore ai Lavori Pubblici per denunciare lo stato di degrado del marciapiede in via Colemi, nei pressi della casa parrocchiale.

Secondo quanto riportato nella comunicazione, il tratto di marciapiede versa in condizioni di estremo abbandono, rappresentando un serio rischio per la sicurezza di pedoni, bambini e giovani che frequentano le strutture adiacenti, tra cui il campo di calcetto e l’oratorio.

Il Comitato sottolinea l’urgenza di un intervento di ripristino per garantire l’incolumità dei cittadini e favorire un accesso sicuro agli spazi dedicati all’aggregazione sociale.

L’auspicio è che l’amministrazione comunale possa rispondere in tempi brevi alla richiesta, assicurando così un’adeguata manutenzione di un’area importante per la comunità locale.