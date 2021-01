A San Michele Salentino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno denunciato in stato di libertà un 52enne domiciliato a Ostuni, per guida sotto l’influenza dell’alcol. L’uomo è stato controllato alla guida della sua autovettura e, sottoposto agli accertamenti, è risultato positivo con un tasso superiore al limite consentito. Il veicolo è stato affidato in custodia al medesimo e la patente di guida è stata ritirata.