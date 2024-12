Migliorare la raccolta differenziata e coinvolgere i cittadini sul rispetto dell’ambiente: è questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di San Vito dei Normanni in collaborazione con la Teknoservice, gestore del servizio di igiene urbana.

L’iniziativa mira a correggere errori e comportamenti negligenti nella gestione della raccolta, garantendo il rispetto delle normative europee sul ciclo dei rifiuti e promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale.

I PROGETTI – La campagna si articola in più azioni mirate. Tra queste, spicca il progetto “Te lo spiego un’ultima volta”, che si propone di offrire ai cittadini indicazioni chiare e pratiche sul corretto smaltimento del secco residuo. Parallelamente, l’azione denominata “Che sia chiaro per tutti!” offre maggiori delucidazioni sul conferimento di quei rifiuti che inesorabilmente trovano la loro collocazione all’interno del bidone grigio. E’ prevista una massiccia distribuzione di materiale informativo presso la cittadinanza.

RICICLO CREATIVO – In occasione dell’evento “San Vito come d’incanto”, che si terrà sul territorio domenica 15 dicembre, tra giochi, riciclo creativo, sfilate e simpatiche mascotte che animeranno le strade cittadine, saranno distribuiti gadget e opuscoli, per rendere il tema del riciclo accessibile e coinvolgente anche per i più piccoli.

SCUOLE PROTAGONISTE – Particolare attenzione sarà riservata ai giovani con iniziative dedicate al mondo scolastico. Gli alunni ancora una volta attivamente coinvolti in progetti utili all’apprendimento e alla divulgazione delle buone pratiche all’interno delle rispettive famiglie.

FUTURO SOSTENIBILE – “La comunicazione – spiega Silvana Errico, sindaca di San Vito dei Normanni – è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e promuovere comportamenti responsabili. Solo con l’impegno condiviso tra istituzioni, imprese e cittadini possiamo garantire un futuro sostenibile alla nostra comunità e alle nuove generazioni”.

Con tale iniziativa, San Vito dei Normanni si conferma in prima linea nella promozione di pratiche sostenibili, puntando su educazione, collaborazione e innovazione per affrontare le sfide ambientali del presente e del futuro.