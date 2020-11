Nella giornata di ieri, 8 novembre, sono stati segnalati rifiuti abbandonati in via Materdomini su cui è prontamente intervenuta la task force anti degrado. Il contenuto dei sacchi è stato analizzato e, in questo modo, è stato possibile risalire a coloro che avevano abbandonato rifiuti con errato conferimento sia rispetto al calendario sia rispetto alla separazione.

Sono stati multati un residente e due attività commerciali.

“Continueremo ad intervenire, non solo utilizzando le fototrappole – spiega l’assessore alle Politiche ambientali Roberta Lopalco – ma puntando anche al lavoro della task force che, analizzando i rifiuti, molto spesso è in grado di risalire ai responsabili. Purtroppo è necessario agire anche in questo modo per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che danneggia anche i cittadini che invece collaborano ed hanno rispetto delle regole”.