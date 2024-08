Giocata fortunata per una 35enne di Mesagne, in provincia di Brindisi che ha vinto un premio di oltre 9mila euro grazie a Bingo75, l’innovativo gioco di tombola.it per tutti gli appassionati della lotteria in un format dinamico a 75 palline. Come riferisce Agipronews, la vincita è arrivata con una sola giocata del valore di 2,40 euro, grazie al numero 69. Una vincita, quella realizzata dalla giocatrice iscritta dal 2022 a Bingo75, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 20 centesimi fino a un massimo di 2,40 euro.

