La Città Bianca è pronta. Anche quest’anno per il 26esimo anno consecutivo torna “Un’emozione chiamata libro”, nata nel 1996 la rassegna ha visto tra i protagonisti tutti i più grandi autori del panorama nazionale ed internazionale.

L’edizione 2022 è stata affidata dalla commissione di gestione straordinaria e dall’ufficio cultura del Comune di Ostuni all’associazione “Una Valle di Libri”. Tra gli organizzatori dell’evento la libreria “La Bottega del Libro” di Francesco Taliente e la New Music Promotion di Vincenzo Gianfreda che con Apuliawebtv ha realizzato l’evento, con il sostegno del Comune di Ostuni – Cultura e Turismo.

Un programma ricco di iniziative culturali e talk dedicati soprattutto all’attualità, si parte il 4 luglio con il giornalista Nello Scavo che insieme alla prof.ssa Francesca Spiegarelli, ci parleranno del centro del conflitto che sta attanagliando l’Europa, quello di “Kiev”, l’introduzione della serata è affidata al prof. Pierangelo Buongiorno.

Il 5 luglio, alle 21.00, ospite della rassegna sarà la giornalista del TG2 Carola Carulli, che presenterà insieme alla giornalista di TeleNorba Pamela Spinelli, il suo primo romanzo “Tutto il bene, tutto il male”.

Il 6 luglio spazio alla strage di Via D’Amelio con il giornalista del Corriere della Sera Giovanni Bianconi, che dialogherà con il giornalista ostunese Francesco Roma.

Giovedì 7 luglio 2022, una serata dedicata ad Emergency in ricordo di Gino Strada con Simonetta Gola che presenterà “Una persona alla volta”, dialogherà con l’autrice l’assessore alla cultura del comune di Brindisi Emma Tavari.

Venerdì 8 luglio, alle 17.00 presso Palazzo Roma, sarà ospite il prof. Matteo Bassetti che ci parlerà del mondo dei virus, alle 20.30 sul palco del chiostro invece, salirà l’ex sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna che ci proporrà il suo nuovo romanzo giallo dal titolo “La provvigione del diavolo”, dialogherà con l’autore il blogger Mimmo Turrisi, alle 21.30, sarà la volta del giornalista sportivo Lorenzo Sani che ci parlerà di Taranto con il libro inchiesta dal titolo “Scamunèra”, poi spazio alla palla a spicchi, dialogherà con Lorenzo Sani, lo storico il capitano del basket ostunese Donato Avenia.

Sabato 9 luglio alle 20.30 viaggio nel modo di Elisabetta Seconda con la giornalista del TG1 Ilaria Grillini che dialogherà con Maricetta Pomes, si affronteranno i principali temi legati a “Buckingham Palace”, alle 21.30 in anteprima per la Puglia, Gianluca Arrighi presenta il legal thriller “La casa sul fiume”, dialogherà con l’avvocato ostunese Maurizio Sansone.

Dopo la prima settimana, la rassegna ripartirà martedì 12 luglio alle 21.00 con la presentazione del libro “Titanic” del prof. Vittorio Emanuele Parsi che dialogherà con la prof. Annarosa Gallo, temi dell’incontro l’attualità politica, italiana ed estera.

Il 13 luglio, alle 20.30, in anteprima nazionale sarà presentato il libro di Teresa Petruzzelli “Una Bella Famiglia”, l’autrice pugliese dialogherà con Maria Concetta Velardi, alle 21.30 sarà il tempo degli anni d’oro della musica con Luca De Gennaro, conduttore di Radio Capital che ha scritto “Pop Life – i cinque anni d’oro della musica”, a presentare la serata sarà il cantautore pugliese Emanuele Barbati.

La rassegna prosegue giovedì 14 luglio con Mattia Corrente che presenterà “La fuga di Anna” e successivamente Claudia Conte ci racconterà “La legge del cuore”, una storia di forza interiore e di riscatto, di giustizia e di libertà ambientata negli anni ’70.

La rassegna si chiuderà il 15 luglio con Fiorenza Sarzanini che presenterà con Mariflo Magli il suo libro sul tema dell’anoressia “Affamati d’amore”, alle 21.30 ospite della kermesse l’on. Lucia Azzolina che con Giuseppe Semeraro ci parlerà del mondo scuola e della sua esperienza con ministro.

“Siamo soddisfatti per aver ricevuto questo incarico dalla commissione prefettizia e dall’ufficio cultura – sottolinea il direttore artistico Flavio Cellie – questa è una rassegna che ho sempre seguito con passione fin dai primi anni, oggi per me realizzarla è un sogno che si realizza.

Il nostro ringraziamento in primis va alla gestione commissariale e al dott. Giovanni Quartulli per la possibilità, ma anche a tutti i collaboratori, come Fabrizio Monopoli, Giovanni Anglani e tutti i volontari che ruotano intorno ai progetti dell’associazione culturale una “Valle di Libri”.

Un ringraziamento alla New Music Promotion che produce il festival e tutte le aziende che lo sostengono con i loro servizi. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per rilanciare il progetto di Un’emozione chiamata libro, un festival che si tiene ininterrottamente da 26 anni nella Città Bianca”.

Tutti gli eventi e gli aggiornamenti sul festival li trovate sul sito internet www.unavalledilibri.it