Martedì 6 luglio nell’ex Parco Eridania di Parma si è tenuta la cerimonia di consegna degli Urban Award 2020, la competizione tra gli Enti locali italiani che premia le misure più efficaci e innovative in materia di mobilità sostenibile.

Francavilla Fontana, grazie alle iniziative portate avanti in questi anni dall’Amministrazione Comunale, ha ottenuto il secondo posto nella competizione dietro alla sola Parma e davanti a Pesaro.

In particolare, la giuria ha espresso apprezzamento per i progetti “Adotta una bici!”, bike sharing, bonus bici e pedibus che, come riportato nella motivazione, sono lodevoli perché mirano a “creare una cultura della bicicletta in un territorio che non è certamente vocato o aperto a scelte di questo tipo.”

Il premio è stato consegnato da Federica Cudini, Marketing Manager Bosch eBike Systems Italy, e Fabio Fecci, vicepresidente di ANCI Emilia Romagna, nelle mani dell’Assessore alla Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano.

“Il secondo posto all’Urban Award – dichiara l’Assessore Tatarano – è un riconoscimento che premia in particolare il progetto “adotta una bici!”, nato da un’idea virtuosa di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e i privati. Essere poi l’unico Comune del sud Italia sul podio tra colossi come Parma e Pesaro è un risultato che ci emoziona e ci gratifica molto, ma guai a fermarci. Presto avremo altri punti di consegna delle bici oltre a quello presente a Castello Imperiali. Stiamo compiendo uno sforzo immane per cambiare a tutto tondo la nostra Città e renderla un luogo gradevole, sostenibile e alla portata di chiunque.”

La giuria dell’Urban Award, presieduta dall’ideatrice del premio Ludovica Casellati, nell’edizione 2020 era composta da Vittorio Brumotti, campione internazionale e inviato di Striscia la Notizia; Giuseppe Calabrese, gastronomo, conduttore Linea Verde; Massimo Cirri, autore Caterpillar Radio 2; Renato Di Rocco, presidente Federazione Ciclistica italiana; Giancarlo Feliziani, caporedattore Tg La7; Antonella Galdi, vice segretario generale Anci; Francesco Giorgino, giornalista TG1 e docente Luiss; Maria Rita Grieco, caporedattore TG2; Stefano Laporta, presidente Ispra; Rosanna Lambertucci, conduttrice televisiva; Paolo Liguori, direttore Tgcom24; Piero Nigrelli, direttore settore ciclo di Ancma; Massimo Poggio, attore; Rosario Rasizza, AD Openjobmetis; Guido Rubino, Cyclinside; Monica Sala, giornalista conduttrice Radio Monte Carlo.

Comune di Francavilla Fontana