La campagna vaccinale in Puglia prosegue con l’obiettivo di mettere in sicurezza entro la fine della settimana la fascia degli over80, dei malati oncologici in trattamento o che hanno terminato le cure negli ultimi sei mesi, dei pazienti con malattie rare e dei loro caregiver. In campo ci sono anche i medici di famiglia impegnati in tutta la regione a vaccinare ultraottantenni non deambulanti e pazienti con elevata fragilità.

Ad oggi in Puglia sono state somministrate 716.214 dosi (dato aggiornato alle ore 17).

Nella Asl di Brindisi oggi circa 500 le somministrazioni di prime dosi riservate agli over 80, nei centri di San Donaci, Torre Santa Susanna e Villa Castelli. Domani, sabato, vaccinazioni per ultraottantenni in programma a Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, San Vito dei Normanni e Torchiarolo. Domenica le vaccinazioni proseguiranno a Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni e San Vito dei Normanni.

Continuano anche le seconde dosi per over 80 con sedute oggi a Fasano e domenica nel centro di Bozzano, a Brindisi.

Ieri, invece, in provincia di Brindisi, sono state più di 700 le vaccinazioni domiciliari a cura dei medici di medicina generale, riservate a pazienti fragili e over 80 e altrettante sono previste oggi. Nella prossima settimana le vaccinazioni dei medici di famiglia proseguiranno negli hub.