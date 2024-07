Valtur Brindisi comunica con soddisfazione di aver acquisito le prestazioni dell’atleta americano Mark Ogden, ala/centro classe 1994 nell’ultima stagione grande protagonista in Italia in SerieA2 con la Fortitudo Bologna fino alla finale promozione playoff disputata.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo valido fino al 30 giugno 2025.

Nativo di Spring Valley, California, dopo aver completato il percorso collegiale a Grossmont & Utah Tech decide di iniziare la sua carriera europea, intervallata da una stagione in G-League nella franchigia affiliata agli Atlanta Hawks. Dal 2016 ad oggi ha militato nei massimi campionati di Lussemburgo, Georgia (15.6 punti e 10 rimbalzi di media in due anni), Germania (11.3 punti), Israele, Romania (10.9 punti e 5.6 rimbalzi) e Polonia, paese in cui ha vinto il titolo nazionale con il BM Slam Stal Ostrow nella stagione 2020/21 ad una media di 8.3 punti e 5.9 rimbalzi a partita.

L’ultima stagione sportiva è stata caratterizzata dal passaggio in SerieA2 alla Fortitudo Bologna, annata da leader di squadra e protagonista dell’intera lega a 16.8 punti, 8.9 rimbalzi e 1.7 assist di media. Nelle 46 partite totali è andato in doppia cifra realizzativa 40 volte, di cui dieci per 20+ punti e nel match contro Chiusi ha stabilito il career high da 30 punti e 35 di valutazione. Quindici le doppie-doppie stagionali per punti/rimbalzi.

Ogden ha accumulato esperienze importanti anche nelle competizioni europee: tre partecipazioni alla FIBA Europe Cup, nel biennio ad Oradea (12.7 punti e 6.4 rimbalzi nel 2022/23) e con il team polacco dello Stal Ostrow (57% da due in sette incontri); una partecipazione alla FIBA BCL all’Hapoel Holon nel 2020/21, incrociando la strada di Brindisi in occasione della larga vittoria del team israeliano al PalaPentassuglia a referto con 6 punti e 7 rimbalzi in 17 minuti di gioco.

Benvenuto a Brindisi, Mark!

MARK OGDEN – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: San Diego, California – 07/10/1994.

Altezza: 206 cm.

Nazionalità: USA.

Ruolo: Ala/centro.

Carriera: Grossmont (2012/14, NCAA), Utah Tech (2014-16, NCAA), Sporting Lux (2016/17, LUX), BC Tbilisi (2017-19, GEO), College Park Skyhawks (2019/20, G-League), Wurzburg (2020/21, GER), Stal Ostrow (2020/21, POL), Hapoel Holon (2021/22, ISR), CSM Oradea (2022/23, ROU), Fortitudo Bologna (2023/24, ITA).

Competizioni europee: Europe Cup – Stal Ostrow 2020/21, Oradea 2021/22, 2022/23; Basketball Champions League – Hapoel Holon 2021/22.