VALTUR BRINDISI-UNIEURO FORLÌ: 82-63 (20-9, 45-28, 63-47, 82-63)

VALTUR BRINDISI: Jahier ne, Buttiglione, Laquintana 14 (5/7, 1/1, 4 r.), Arletti 8 (2/4, 3 r.), Del Cadia 6 (3/4, 6 r.), Vildera (0/4, 1 r.), Fantoma 6 (1/2, 1/2), Ogden 9 (4/5, 0/1, 5 r.), De Vico 3 (1/3 da tre, 2 r.), Radonjic 10 (2/2, 2/3, 2 r.), Calzavara 2 (1/3, 0/3, 3 r.), Allen 24 (7/9, 1/6, 2 r.). Coach: Bucchi.

UNIEURO FORLÌ: Del Chiaro 8 (1/4, 0/2, 3 r.), Cinciarini 5 (1/5, 1/3, 3 r.), Magro 7 (2/2, 4 r.), Pascolo 4 (2/4, 0/1, 2 r.), Harper 9 (4/9, 0/4, 2 r.), Gaspardo 15 (4/5, 1/3, 12 r.), Tavernelli 5 (1/1, 1/2, 3 r.), Pollone 5 (0/2, 1/1, 2 r.), Parravicini 3 (0/3, 1/1, 3 r.), Pinza 2 (1/1, 1 r.). Coach: Martino.



ARBITRI: Gagliardi – Salustri – Marzulli.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 14/19, Forlì 16/19. Perc. tiro: Brindisi 31/59 (6/19 da tre, ro 2, rd 22), Forlì 21/53 (5/17 da tre, ro 11, rd 29). Fallo tecnico: Harper (F) al 32’ (67-49).

Alla quarta giornata del campionato di Serie A2 arriva la prima gioia per la Valtur Brindisi, vincitrice nella sfida casalinga del PalaPentassuglia contro la Unieuro Forlì con il punteggio finale di 82-63. Una vittoria desiderata, voluta e meritata quella portata a compimento dalla squadra di coach Piero Bucchi che finalmente ha potuto contare sul rientro di Niccolò De Vico pur dovendo fare i conti con l’assenza a partita in corso di Vildera, rientrato dolorante in panchina dopo quindici minuti di gioco, e di Ogden a fine terzo quarto. MVP del match Bryon Allen autore di 24 punti con 7/9 da due, 5 assist, 2 rimbalzi, un recupero in 32 minuti di gioco per una valutazione pari a 21.

Cambia il quintetto iniziale per coach Bucchi che sceglie Calzavara al fianco di Allen e il rientrante De Vico assieme a Ogden e Vildera. Il primo canestro è proprio di Niccolò De Vico, all’esordio stagionale dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare tre giornate di campionato. Brindisi parte molto concentrata in fase difensiva, dove subisce solo due punti nei primi sei minuti di gioco (11-2). Il vantaggio arriva in doppia cifra sfruttando l’ottimo apporto di tutti i giocatori per il 20-9 di fine primo quarto. La Valtur non cambia pelle anche con gli ingressi in campo di Laquintana e Arletti, aggressivi in prima linea in difesa e pungenti nell’attaccare il ferro. Fantoma al primo pallone in mano concretizza un’azione da fallo e canestro per il 29-17 al 14. Subito dopo Vildera accusa un duro colpo che lo costringe a rientrare in panchina aiutato dai propri compagni, la squadra reagisce alla grande trascinata da Laquintana autore di sette punti consecutivi e di gran presenza difensiva tra assist, recuperi e falli subiti (45-28 a fine primo tempo). Al rientro in campo i biancoazzurri non mollano la presa e aumentano ancor più il vantaggio fino al +25, supportati dalla coppia americana Allen-Ogden decisamente sugli scudi (61-36 al 26’). Forlì si scuote con un break di 11-2 a fine terzo quarto (63-47) rendendo l’ultimo quarto avvincente non solo per le statistiche. Nel momento più delicato Allen e Laquintana mettono a segno con personalità i canestri importanti per ricacciare definitivamente indietro gli ospiti. Le triple dell’ex di turno Radonjic decretano la netta vittoria Valtur Brindisi.

Nuovo turno infrasettimanale di campionato, in programma mercoledì 16 ottobre in trasferta sul campo della Reale Mutua Torino. Palla a due alle ore 20:30.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi