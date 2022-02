Venerdì 18 febbraio alle 17.30 a Castello Imperiali è in programma la presentazione del Calendariu Franchìddesi, opera che si rinnova ogni anno grazie al lavoro di Giuseppe Cafueri.

La pubblicazione, realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, consente di rivivere frammenti della quotidianità del passato con volti, luoghi e protagonisti della comunità francavillese.

“Ogni anno – spiega l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – il Calendariu mette sotto i riflettori alcuni momenti della nostra storia cittadina che appartengono alla memoria collettiva. In questa edizione, grazie alle annotazioni del Notaio Gargaro, l’attenzione è focalizzata sulle piccole e grandi vicende che hanno caratterizzato Francavilla Fontana tra il 1893 e il 1901. Anche se in ritardo rispetto al solito per ovvie ragioni legate all’emergenza sanitaria, abbiamo pensato fosse giusto soffermarsi per una sera sull’incredibile lavoro di ricerca svolto da Cafueri.”

Come ha scritto il Sindaco Antonello Denuzzo nell’introduzione dell’opera: “Ogni anno sfogliando le pagine del Calendariu Franchiddese ripercorriamo un tratto del nostro passato grazie all’instancabile Pinuccio Cafueri. In questa edizione entriamo nelle case e nelle botteghe che animavano il centro cittadino tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, luoghi in cui bravi artigiani realizzavano opere preziose, contribuendo alla costruzione dell’identità francavillese. È il periodo storico che coincide con la transizione verso la modernità, dell’evoluzione della società francavillese – sospesa tra la tradizione e la promessa tecnologica – attraverso i tanti protagonisti della vita politica, sociale e religiosa presenti nelle pagine del calendario. Oggi come allora, nel nuovo scenario imposto dal Covid, il riscatto dipende da ognuno di noi, dalla capacità di fare la nostra parte tendendo una mano a chi chiede aiuto. Complimenti a Pinuccio Cafueri, cui esprimo un sentimento di gratitudine a nome di tutta la comunità di Francavilla Fontana.”

All’evento interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti e l’autore Giuseppe Cafueri. Relazionerà il prof. Domenico Camarda.

Comune di Francavilla Fontana