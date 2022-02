Continuano gli appuntamenti musicali proposti da Yeahjasi Brindisi Spazio Musica presso la sede dell’ex Convento Santa Chiara (Brindisi). L’evento in programma per venerdì 25 febbraio alle 21.30 è il concerto di Bento intitolato “Hey Dreamers – release party”.

Bento è un duo elettronico/acustico nato nel 2019 in provincia di Brindisi che coinvolge i due produttori Francesco Barletta (synth, drum machine e voce) e Umberto Coviello (batteria acustica, percussioni e chitarra elettrica), entrambi polistrumentisti con background diversi, ma con una passione comune. La band si completa grazie alla co-produzione di Carlo Madaghiele (fonico Laboratori Testone di Milano) e la creazione di visual durante gli spettacoli live da parte del VJ Claudio Macchitella.

Bento ha all’attivo già 4 singoli usciti tra il 2020 e il 2021. Nel marzo dello scorso anno, l’autorevole testata DJ Mag Italia cita il duo tra gli esponenti di riferimento della nuova ondata electro-indie italiana. Il primo album “Hey Dreamers!” è stato pubblicato a novembre 2021 su tutti i digital store. Elettronica, indietronica, ambient, soundtrack, electronic-pop, melodie e drum machine si intrecciano a ritmiche creando incastri ordinati, incalzanti e travolgenti.

Numerose le collaborazioni con Andrea Ruggiero (violinista di Motta, Marina Rei), Mina Carlucci (voce dei Vostok), Sabrina de Mitri (sassofonista) e Giuseppe Grassi (mandolinista).

L’evento è organizzato dall’associazione Yeahjasi Brindisi, vincitrice del bando Luoghi Comuni Puglia (ente gestore dell’ex Convento Santa Chiara) realizzato nell’ambito del progetto Spazio Musica 2.0, finanziato dall’avviso regionale Spazi di Prossimità.

Lo stesso avviso è rivolto alle organizzazioni che gestiscono attivamente uno o più spazi di proprietà pubblica destinati ai giovani e all’innovazione sociale (Laboratori Urbani, Laboratori Urbani Mettici le Mani, Laboratori Urbani in Rete e Luoghi Comuni) per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di facilitare la fruizione di contenuti culturali e sociali e l’adeguamento degli spazi per il rispetto delle regole del distanziamento sociale.