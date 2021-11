Dopo una lunga e forzosa pausa dovuta all’emergenza Covid, riprende la stagione concertistica dell’Associazione Musicale “Giacomo Puccini” di Brindisi. Venerdì 26 novembre, alle ore 19.00, presso il salone della Provincia, si terrà lo spettacolo “Valzer concerto”, articolato in un programma assai vario che include valzer della tradizione viennese e non solo, eseguiti per duo pianoforte-violino e, per quanto riguarda il canto lirico, una serie di arie a tempo di valzer e celebri brani pucciniani in omaggio al grande compositore lucchese.

Sul palco due giovani soprani brindisini, Chiara Centonze e Giuliana Devicienti, accompagnati al pianoforte dal M.o Valerio De Giorgi e al violino dal M.o Danilo Mattioli. Musiche di Kreisler, Gounod, Tosti, Shostakovich, Offenbach, J. Strauss, Lehar, Puccini e Arditi. Presentazione a cura della professoressa Lina Stella.

Il concerto è aperto anche al pubblico, con obbligo di esibizione del green pass per tutti. Costo del biglietto 10 e. – ridotto per studenti, 5.e

Si precisa che a breve sarà divulgato il cartellone completo degli eventi relativi alla stagione concertistica 2021/22.

ASSOCIAZIONE MUSICALE “GIACOMO PUCCINI” BRINDISI –