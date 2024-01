La stagione teatrale e musicale del Comune di Ostuni, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, vede venerdì 5 gennaio (ore 21.00): Friends for Pino: la musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti, con Gigi De Rienzo – basso, Ernesto Vitolo – tastiere, Emilia Zamuner – voce, Osvaldo Di Dio – chitarra e voce, Claudio Romano – batteria, Luigi Patierno – sax.

Friends for Pino è un gruppo aperto che gravita attorno a due storici collaboratori di Pino Daniele, Gigi De Rienzo ed Ernesto Vitolo. Al centro del progetto la musica di Pino, con particolare attenzione a Nero a metà, l’album più accreditato del grande musicista napoletano, al quale De Rienzo e Vitolo hanno dato un contributo fondamentale, senza trascurare altri capolavori appartenenti a momenti diversi della storia di Pino. Di volta in volta la band si avvale di musicisti e cantanti di livello che portano il proprio contributo per una rilettura sempre fresca ed emozionante del prezioso repertorio.

Gigi De Rienzo – basso

Bassista, autore e produttore napoletano, sin gli anni 70 ha attraversato i generi più vari con Tony Esposito, Edoardo Bennato, Eugenio Bennato, il gruppo Musica Nova ,Teresa De Sio, e poi con Pino Daniele per il quale dà un contributo fondamentale alla produzione del capolavoro “Nero a metà”. In seguito con James Senese e Napoli Centrale. Produttore anche di Eduardo De Crescenzo . Almamegretta, e degli spettacoli- evento “Tutta n’ata Storia”,”Napule è, Tutta n’ata Storia” e “Nero a Metà” di Pino Daniele, e direttore musicale dello spettacolo Passione tratto dal film di J.Turturro. Autore anche per Mina e Celentano. Ha inoltre collaborato in vari ruoli con Andrea Bocelli, Irene Grandi, Eugenio Finardi, Gino Paoli, Mia Martini, Enzo Gragnaniello, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Nino Buonocore, Hamish Stuart, e molti altri.

Ernesto Vitolo – tastiere

È un pianista, tastierista, hammondista e compositore napoletano. Dalla fine degli anni settanta collabora in studio e dal vivo con numerosi artisti italiani, tra cui Pino Daniele, Edoardo Bennato, Vasco Rossi, Teresa De Sio, Eugenio Finardi, Eduardo De Crescenzo, Nino Buonocore, Renato Zero, Mia Martini, Marina Rei, Mango, Giorgia, Irene Grandi, Tony Esposito e molti altri. Con Pino Daniele, in particolare, inizia una lunga collaborazione durata fino agli ultimi concerti prima della scomparsa del grande Artista partenopeo e partecipa ad alcuni dei suoi album più importanti, tra cui Nero a metà. Ha all’attivo diversi progetti musicali pubblicati su cd e un libro.

Emilia Zamuner – voce

Cantante e musicista napoletana, Classe ‘93, Emilia inizia lo studio della musica a 3 anni con sua nonna. Nel 2015 Ha conseguito la laurea triennale e specialistica in jazz presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, ottenendo il massimo dei voti. Nel corso della sua carriera, ha duettato con Bobby Mc Ferrin, vinto il “Premio Internazionale Massimo Urbani” nel 2016 e si è esibita all’apertura del concerto di Diana Krall. Unica finalista italiana al “Premio Ella Fitzgerald” di Washington. Emilia vanta numerose collaborazioni con artisti italiani di fama internazionale. È docente di canto jazz presso il Conservatorio Martucci di Salerno.

Osvaldo Di Dio – chitarra e voce

Chitarrista e compositore napoletano. Oltre alla sua personale produzione musicale è stato in tour con Franco Battiato, Eros Ramazzotti, Cristiano De André e molti altri. Nel 2018 è stato il chitarrista della band resident per l’evento Pino È, l’omaggio della musica italiana a Pino Daniele allo Stadio San Paolo di Napoli

Claudio Romano – batteria

Batterista napoletano.Il suo stile poliedrico gli consente di collaborare con gli artisti italiani e internazionali più diversi fra loro. spaziando dal pop al jazz, dal rock fino alla pura sperimentazione.

Per le sue molteplici collaborazioni:

Luigi Patierno – sax

Sassofonista, clarinettista, flautista e armonicista napoletano. La sua versatilità, strumentale e di genere, lo porta ad essere richiesto in ambiti molto diversi fra loro, collaborando con artisti italiani e internazionali: da Richard Bona a Peppino di Capri, da Guthrie Govan a Biagio Antonacci , così come Leny Andrade, Sal Da Vinci, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti. Greg Hove, Andrea Sannino, Eric Marienthal, Stefano di Battista, Alfredo Golino, Rosario Giuliani, Patrizio Buanne, Gigi D’Alessio, Lorenzo Hengeller, Ciro Manna, Mario Rosini, Sergio Esposito, Alain Caron, Frank Gambale, Alessandro Canino, Angelo Abate, Gino Rivieccio, Gianluca Palmieri, Alessandra Amoroso, Elodie, Alex Britti, Fiorella Mannoia, Clementino, Mavi.

Ufficio Stampa Teatro Pubblico Pugliese