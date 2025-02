Oggi si è svolto un importante incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), alla presenza del dott. Scudieri di Adler Aero e di altri rappresentanti del settore. Durante l’incontro, è stata evidenziata l’enorme difficoltà della trattativa e la ferma volontà di rilanciare il gruppo Dema, che ha portato alla decisione di acquisire l’intero gruppo.

È emersa la necessità di ottimizzare alcune operazioni per integrare la ex Dema nel gruppo Adler, con l’obiettivo di garantire una sostenibilità a lungo termine. Si prevede di raggiungere un fatturato di 50 milioni di euro entro il 2025 e di conseguire un pareggio di bilancio entro il 2026.

Per raggiungere questi obiettivi, saranno necessari alcuni spostamenti strategici, come il trasferimento delle macchine da Somma a Dema Brindisi, lo spostamento del composito e del montaggio dalla Dar ad Adler Brindisi e il trasferimento di Cam e Somma ad Airola.

La creazione di centri di eccellenza è vista come una chiave per aumentare la competitività globale, grazie al risparmio sui costi generali. Si stimano investimenti aggiuntivi di 12 milioni di euro, con il trasferimento delle macchine previsto entro il 2025.

Attualmente, restano 198 esuberi, su cui sarà necessario effettuare approfondimenti. È importante sottolineare che non sono previsti esuberi per Dema Brindisi e che il nostro impegno è volto a garantire che non ci siano esuberi su Dar. «Siamo aperti a spostamenti verso altri stabilimenti industriali, data la loro vicinanza, ma è fondamentale che il gruppo Adler operi in sinergia tra i suoi tre stabilimenti per massimizzare l’utilizzo delle risorse esistenti», dichiara Celestino Bruni.

Il ministero ha accolto la posizione sindacale e ha manifestato la propria disponibilità a esplorare ulteriormente la questione, senza pregiudizi, per valutare la possibilità di accorciare le distanze. «Accogliamo positivamente questa proposta e ci prepareremo a discutere nel merito, con l’intento di presentare le nostre considerazioni in modo dettagliato. Il confronto inizierà lunedì 17 e ci impegniamo a lavorare insieme per il futuro del gruppo», ha concluso Biagio Prisciano.

L’Ufficio Stampa Fim Cisl