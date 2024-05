Si è svolta il 16 maggio una importante e partecipata assemblea sindacale della Funzione Pubblica CGIL nell’aula magna del Comando Vigili del Fuoco di Brindisi. All’ordine del giorno i gravi ritardi nell’organizzazione della macchina della sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco in occasione del G7.

A meno di un mese dall’esclusivo evento, il sindacato CGIL dei Vigili del Fuoco di Brindisi lancia l’allarme; e lo fa alla presenza del segretario della funzione pubblica CGIL di Brindisi Luciano Quarta, del Coordinatore nazionale CGIL Vigili del Fuoco Mauro Giulianella, del coordinatore regionale Tobia Morelli e quello provinciale Mino Tasso.

Dall’assemblea dei lavoratori sono scaturite alcune criticità nella gestione dell’evento che esigono un particolare approfondimento.

La macchina organizzativa che dovrà garantire la sicurezza e il soccorso alla cittadinanza da parte dei vigili del fuoco è ancora piena di incertezze e ancora ignoto è l’assetto che si intende adottare.

Per questo motivo a margine dell’assemblea è partita immediatamente una richiesta urgente di incontro con i massimi vertici istituzionali del Ministero dell’Interno, nella persona del sottosegretario On. Emanuele Prisco e di tutti i massimi esponenti dei Vigili del Fuoco per fare piena luce sulle questioni sollevate.

Lo scopo dichiarato è ovviamente quello di stabilire in tempi celeri l’assetto operativo più efficace per garantire la turnazione del personale nel rispetto dei tempi di riposo e la necessaria dignità lavorativa alla pari degli altri Corpi che concorreranno alla riuscita dell’evento.

Particolare attenzione infine è stata posta alle vertenze in atto nel Comando di Brindisi alle quali la CGIL è impegnata, unitariamente a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative locali, che riguardano la gestione, l’assetto organizzativo e la carenza cronica degli organici che costringono il personale a continue rinunce ai riposi e alle incertezze nel rinnovo del contratto di lavoro.

Condizioni lavorative che sommate insieme sono ormai insostenibili e che stanno minando la salute psicofisica di tutti i lavoratori.

Cosimo Tasso (Coordinatore Provinciale Vigili del Fuoco FP CGIL Brindisi)

Luciano Quarta (Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi)