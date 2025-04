Villa Castelli On Line è lieta di annunciare un evento imperdibile dedicato alla crescita personale e professionale attraverso il potere del Mental Coaching: “Oltre la Vittoria: L’importanza del Mental Coaching per lo sviluppo personale e professionale”. L’iniziativa, che si terrà il 26 Aprile 2025 alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale di Villa Castelli (Br) in Via della Pace 1, si propone come un’occasione unica per esplorare come la preparazione mentale possa influenzare il successo sportivo oltre ad ogni aspetto della vita individuale e lavorativa, promuovendo al contempo l’inclusione sociale.

Il titolo “Oltre la Vittoria” vuole sottolineare come i principi del Mental Coaching, spesso associati al mondo dello sport, abbiano un’applicazione ben più ampia. L’evento mira a dimostrare come la gestione delle emozioni, la definizione degli obiettivi, il potenziamento della fiducia in sé stessi e la resilienza, apprese attraverso tecniche di Mental Coaching, siano strumenti fondamentali non solo per atleti e professionisti, ma per chiunque desideri migliorare la propria qualità di vita, superare sfide e raggiungere il proprio pieno potenziale in un contesto di inclusione e rispetto reciproco.

L’incontro vedrà la partecipazione di relatori che condivideranno la loro esperienza e competenza sull’argomento:

Modera: Carmela Biondi, Presidente di Villa Castelli On Line Aps, guiderà la discussione e stimolerà il dialogo tra relatori e pubblico.

Intervengono:

Giuseppe Sasso, Consigliere delegato allo Sport del Comune di Villa Castelli

Daniele Tarì, Allenatore U15 Virtus Francavilla Calcio, porterà la sua esperienza diretta sull’applicazione del Mental Coaching nel contesto sportivo giovanile.

Antonio Pinto, Mental Coach e autore del libro “Io e la vittoria: una bellissima ossessione”, approfondirà i concetti chiave del Mental Coaching e la sua incidenza sul raggiungimento dei propri obiettivi.

Karol Capodieci, già Consigliere Regionale per “Giovani in Consiglio” e già Presidente Consulta Provinciale degli Studenti di Taranto, fornirà una testimonianza sul possibile impatto del Mental Coaching nello sviluppo della leadership e nell’ambito giovanile.

L’evento è organizzato da Villa Castelli On Line Aps, con la preziosa collaborazione di Asd Villa Castelli Calcio, Ac Monteiasi Calcio e Associazione Utòpia. Questa sinergia testimonia l’impegno congiunto di diverse realtà del territorio nel promuovere la cultura del benessere mentale e dell’inclusione sociale.

Invitiamo calorosamente la cittadinanza, gli sportivi, i professionisti, gli studenti e chiunque sia interessato a scoprire i benefici del Mental Coaching per la crescita personale e professionale a partecipare a questo importante appuntamento. Sarà un’occasione preziosa per apprendere, confrontarsi e trarre ispirazione per un futuro all’insegna del successo e del benessere.

