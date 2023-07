Arriva ufficialmente la prima riconferma sul campo per la Volley Vipostore Francavilla: la capitana Emanuela Morone rivestirà il ruolo di opposto anche per la stagione 2023/2024.

La giocatrice, classe 1991 e originaria di Battipaglia, vanta una carriera ricca di successi e esperienze in diverse categorie.

La sua avventura nel mondo della pallavolo inizia a Salerno, in serie C, durante la stagione 2008/2009. Da lì inizia il suo percorso, che l’ha portata a indossare le casacche di diverse squadre, tra le quali Battipaglia (B2), Scafati (B1), Salerno (B2), Montella (B2) e ancora Salerno (B2). Nella stagione 2014/2015 si trasferisce a Isernia, dove ha conquistato la promozione in terza serie nazionale.

A partire da questo momento, Emanuela si è stabilita in serie B1, dove ha giocato per l’Isernia nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 e successivamente per il Cutrofiano (B1) dove, nella stagione 2017/2018, ha ottenuto la promozione in A2 e ha consolidato la permanenza nella categoria nell’anno successivo.

La stagione 2019/2020 l’ha vista primeggiare in classifica con la FLV Cerignola, ma il campionato è stato annullato a causa del covid. Nelle due stagioni successive, l’opposto salernitano conquista la finale play-off di serie B1 prima con la squadra di Cerignola e poi con il Melendugno.

I successi non sono finiti qui: durante la stagione sportiva appena conclusa Emanuela è stata una delle protagoniste della cavalcata della Volley Vipostore Francavilla verso la promozione in B1, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua tenacia all’interno della squadra.

La stessa Emanuela ha condiviso la sua felicità riguardo alla riconferma: “Sono molto felice di poter continuare il mio percorso qui a Francavilla, dopo aver trascorso un’emozionante stagione culminata con la vittoria dei play off non potevo che rispondere positivamente alla chiamata della società. La Volley Vipostore è una realtà giovane ma ambiziosa e anche quest’anno mira a fare bene in un campionato che si prospetta tutt’altro che semplice. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere il nuovo mister e le nuove compagne…sono certa che insieme ci divertiremo e faremo divertire tutto il nostro meraviglioso pubblico!”

Dopo la conferma del capitano Emanuela Morone, arriva un’altra buona notizia per tutti i sostenitori della Volley Vipostore Francavilla: anche Martina Labianca continuerà il suo percorso con la maglia della neopromossa società francavillese.

Nata l’8 gennaio 1993 a Bitonto e alta 185 cm, Martina Labianca ha mosso i suoi primi passi nel mondo della pallavolo nella sua città natale, dove, dopo la consueta trafila giovanile, ha conquistato ben presto spazio in prima squadra mettendosi in mostra nei campionati di serie D e di serie C.

Nel corso della sua carriera giovanile, la centrale bitontina ha conquistato prestigiosi riconoscimenti, vincendo due volte il Trofeo delle Province e partecipando al Trofeo delle Regioni con la Selezione della Puglia. Vanta anche diverse partecipazioni ai collegiali nazionali con i tecnici Mencarelli e Moretti, e una partecipazione alla Girl League con la maglia dell’Accademia Volley Benevento.

Le sue abilità, inoltre, non si sono limitate esclusivamente alla pallavolo ma si sono estese anche all’atletica leggera, dove ha ottenuto prestigiosi risultati nei campionati studenteschi. Tra i suoi successi, spiccano una vittoria regionale nella staffetta 4×100 e un settimo posto nazionale nel lancio del peso.

Il suo curriculum pallavolistico è ricco di esperienze presso società prestigiose, tra cui Aspav Valenzano (B1), Prima Donna Bari (B1), Polis Corato (B2), Cutrofiano Volley (B1), Pvg Bari (B1), Real Volley Noci (B1) e Castellana Grotte (B1).

L’avventura con la Volley Vipostore Francavilla ha rappresentato una pietra miliare nella sua carriera: grazie alla sua esperienza e al suo talento, Martina ha contribuito in modo determinante alla promozione della squadra in B1 nella scorsa stagione, dimostrando di essere una giocatrice imprescindibile e conquistandosi un posto nella rosa che si sta delineando per la stagione 2023/2024.

“Dopo aver chiuso la scorsa stagione nel migliore dei modi ho scelto di restare a Francavilla perchè ho avuto modo di vivere una realtà bella e piacevole”, ha dichiarato Labianca, “Nonostante sia una società nata da poco, la Volley Vipostore Francavilla ha dimostrato di avere grandi ambizioni e qui mi sono sentita come a casa. Non vedo l’ora di poter rimettere piede in palestra e auguro a tutti noi un grandissimo in bocca al lupo!”

La Volley Vipostore ha ufficializzato la riconferma di uno dei migliori talenti della pallavolo pugliese: Laura Tornesello

La giovane centrale, originaria di Gallipoli, si è rivelata fondamentale nella conquista della promozione in B1 nella scorsa stagione e si prepara ora a vivere una nuova avventura in maglia arancio-blu.

Classe 2004, alta 185 cm, Laura ha iniziato a scoprire la passione per il volley fin da giovanissima, ad appena 11 anni, quando ha fatto il suo ingresso nel Volley Taviano partecipando a numerosi campionati giovanili ed al campionato di serie C.

Nel 2019, ha arricchito la sua esperienza unendosi al Mesagne Volley, dove ha preso parte ai campionati Under 16, Under 18 e alla serie C, muovendo anche i suoi primi passi nel campionato nazionale di B2.

Nel 2020, Laura ha abbracciato una nuova sfida entrando a far parte della squadra del Cutrofiano Volley, dove ha trascorso 2 anni da titolare inamovibile in serie C prima (contribuendo alla conquista dei playoff promozione), e in B1 l’anno successivo. Durante la sua permanenza a Cutrofiano, Laura ha collezionato anche numerose presenze con la prima squadra, in serie A2 femminile.

Il momento culminante della sua carriera giovanile è stata la conquista del sesto posto assoluto a livello nazionale con la rappresentativa under 17, dopo aver trionfato nella fase regionale ed interregionale. Ha ottenuto il titolo di regina di Puglia anche con la rappresentativa under 19, mettendo in luce ancora una volta il suo talento eccezionale.

Ulteriore riconoscimento delle sue abilità straordinarie e del suo grandissimo potenziale sono state le diverse convocazioni alle selezioni giovanili della nazionale italiana.

“Dopo la passata stagione molto positiva e piena di emozioni, ringrazio la società per questa ulteriore opportunità che mi permette di essere sempre legata a questi colori e poter condividere questa esperienza con il nuovo gruppo. Punto a crescere ulteriormente dal lato tecnico e sono sicura che con mister Tisci questo sarà possibile” ha dichiarato la numero 4 della Volley Vipostore Francavilla.

La riconferma di Laura Tornesello è un segno tangibile dell’impegno della società nel valorizzare i talenti locali e offrire loro un palcoscenico per esprimersi al massimo delle loro capacità.

La neopromossa società francavillese è al lavoro per costruire un roster competitivo e promettente per la prossima stagione di B1 femminile e la riconferma di Emanuela Morone, Martina Labianca e Laura tornesello rappresenta senza dubbio una solida base su cui costruire il futuro della squadra.