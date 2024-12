Ritorna alla vittoria la Valtur Brindisi e coglie un prezioso successo interno battendo la strenua resistenza di Orzinuovi, che capitola soltanto nel finale di gara con il punteggio di 88-83. Una partita tirata e a strappi, in cui i biancoazzurri toccano anche il +13 prima di patire il ritorno a -1 per poi piazzare la zampata vincente nei minuti finali. MVP Allen versione top scorer, quota 25 punti, e assistman con sei passaggi decisivi per i propri compagni.

Viste le assenze di Laquintana e De Vico, oltre il lungodegente Ogden, il quintetto iniziale è formato da Calzavara-Allen-Fantoma-Almeida-Vildera per coach Piero Bucchi, debutto dal primo minuto in casa Orzinuovi per il nuovo acquisto Jazz Johnson. Inizio piuttosto a rilento condizionato dai due falli personali di Vildera e dal fallo tecnico chiamato al capo allenatore biancoazzurro nei primi cinque minuti (6-10). Buon apporto dalla panchina di Del Cadia, autore di sei punti consecutivi, e con il buzzer di Calzavara valevole 4 punti Brindisi impatta a quota 20 il primo quarto. Intesa perfezionata tra Calzavara e Del Cadia anche all’inizio del secondo parziale con il lungo brindisino in doppia cifra personale, a cui rispondono gli ospiti pescando dalla panchina il positivo lungo Moretti (29-30 al 14’). Si accende Almeida a segno con cinque punti personali e nel momento di maggior difficoltà la Valtur riesce a piazzare un break di 11-3 a valer il sorpasso sul finire del primo tempo (42-39). Vildera e Williams commettono il terzo fallo personale costringendo entrambi i coach a richiamarli anzitempo in panchina. Brindisi tocca il +8 (48-40 al 24’) ma fallisce diverse occasioni di fuga permettendo a Orzinuovi di tornare a contatto grazie alle iniziative di Vencato e Pepe (55-53 al 28’). Il nuovo allungo arriva dalla fiammata della coppia straniera Almeida-Allen per il 63-55 a fine terzo quarto. I cinque punti in fila di Calzavara regalano il vantaggio in doppia cifra sul +13 (68-55 al 32’) ma gli ospiti non ci stanno e con ben tre triple consecutive dimezzano il gap per un contro break di 9-0. La partita entra nel clou in una lotta punto a punto negli ultimi cinque minuti di gioco (75-70). La tripla di Pepe vale il -1 Orzinuovi a un minuto dalla fine (80-79), Allen replica dopo l’uscita dal timeout e Brindisi riesce a portare a casa una vittoria fortemente voluta e meritata durante l’arco dei quaranta minuti.

Prossimo turno di campionato domenica 15 dicembre alle ore 17:00 sul campo di Vigevano.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: 88-83 (20-20, 42-39, 63-55, 88-83)

VALTUR BRINDISI: Buttiglione ne, Arletti 6 (1/4, 1/3, 5 r.), Del Cadia 12 (6/8, 5 r.), Vildera 6 (3/4, 4 r.), Fantoma 2 (1/5, 0/2, 2 r.), Radonjic 3 (1/1 da tre), Calzavara 15 (4/6, 2/5, 7 r.), Allen 25 (9/9, 2/7, 2 r.), Ndzie 2 (1/3, 1 r.) Ameida 17 (6/8, 0/5, 3 r.), Jahier ne, Valente ne. Coach: Bucchi.

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Williams 18 (7/13, 1/2, 6 r.), Johnson 11 (0/4, 1/4, 1 r.), Pepe 14 (1/1, 4/9, 3 r.), Vencato 7 (2/6, 1/2, 8 r.), Guariglia 6 (3/4, 0/1, 5 r.), Costi 3 (1/3 da tre, 2 r.), Bertini 6 (2/3 da tre), Moretti 12 (3/3, 5 r.), Loro 3 (1/2 da tre, 1 r.), Bogliardi 3 (1/2 da tre). Coach: Ciani.

ARBITRI: Ursi – Picchi – Luchi.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 8/12, Orzinuovi 15/24. Perc. tiro: Brindisi 37/70 (6/23 da tre, ro 9, rd 25), Orzinuovi 28/59 (12/18 da tre, ro 8, rd 26).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi