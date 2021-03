L’inclusione sociale al servizio della solidarietà, già perchè a Pasqua la propensione verso il prossimo non si ferma, non c’è pausa per chi vuole aiutare ed evolversi umanamente e professionalmente, per questo i ragazzi del Ristorante Sociale XFood di San Vito dei Normanni, hanno voluto donare “Vola Colomba”, il dolce della tradizione pasquale prodotto artigianalmente da loro stessi e dal pastry chef Giovanni Sansonetti, al Comune di San Vito dei Normanni, che, tramite i Servizi sociali, provvederà a recapitare le colombe alle famiglie che vivono situazioni di disagio, dovute soprattutto alla pandemia.

La cerimonia di consegna si è svolta in Municipio, presso l’Aula Consiliare del Comune di San Vito dei Normanni, nel pieno rispetto delle norme anti Covid 19, alla presenza del Sindaco, Silvana Errico, del Consigliere Anna Rita Zito e del personale dell’Ufficio Servizi sociali, che hanno ricevuto direttamente dai ragazzi “Vola colomba”, confezionata e preparata da loro stessi, con il sorriso, l’entusiamo e l’amore di sempre.

Vola Colomba è disponibile in tre varianti, golose ed invitanti, che sapranno accontentare i palati di tutti, ossia, la tradizionale, con canditi e mandorle, quella farcita con fichi, mandorle e cioccolato fondente, e quella ai tre cioccolari, e può essere acquistata direttamente presso il ristorante XFood, oppure, in alternativa, può essere consegnata a domicilio. Per ordini e consegne chiamare al numero 366.8913041.

XFood Ristorante Sociale