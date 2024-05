L’estate fasanese targata Wow! Fasano 2024 scalda i motori e si prepara a ballare sotto il cielo stellato di Piazza Ciaia accogliendo Serena Brancale e il suo “Baccalà on tour”.

L’appuntamento è gratuito ed è fissato per domenica 28 luglio 2024 quando la versatile polistrumentista, performer e compositrice di origini baresi si esibirà nel salotto bello della città nell’ambito del Locus festival e trasporterà il pubblico in un viaggio musicale sulle note del Soul, R&B e Jazz.

Dopo il successo del tour 2023 e del nuovo singolo “Baccalà” che è tra i brani più virali in Europa, Serena Brancale torna in tour con un nuovo live che profuma di ritmi sudafricani, dove cinque giovanissimi polistrumentisti si interscambiano nei ruoli, come giocassero in uno studio di registrazione. Lo show propone come repertorio i brani più rappresentativi di Serena Brancale, l’album “Je So Accussì” e i suoi ultimi singoli diventati virali in poco tempo nel mondo.

Il palco diventa un club di New York, una festa patronale in Puglia ma anche un Volo verso Miami dove la salsa si matcha con l’house.

Ingresso libero.

Dopo la performance di Marcus Miller, uno dei più grandi e influenti bassisti jazz/funk al mondo che si esibirà a Fasano sabato 27 luglio, Locus Festival e Comune di Fasano continuano a rinnovare la loro collaborazione nel segno del jazz e della buona musica con una due giorni in cui il centro cittadino fasanese brillerà e accoglierà amanti del genere e non.

