“Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge per contribuire alle spese della 35^ regata Brindisi Corfù. Un’edizione importante perché segna la ripartenza dopo l’annullamento a causa del Covid dell’edizione 2021. Ringrazio i colleghi Piemontese, Vizzino e Caracciolo che hanno sottoscritto con me la proposta e l’intero Consiglio regionale che ha approvato”.

Lo comunica il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, promotore della proposta di legge, presentata con l’assessore Raffaele Piemontese e i Consiglieri regionali Filippo Caracciolo e Mauro Vizzino.

“I grandi eventi sportivi possono servire, sia pur con cautela, a segnare il ritorno alla vita dopo mesi difficilissimi che speriamo di non dover rivivere.

Naturalmente, la norma approvata non riguarda solo la regata Brindisi-Corfù, ma tutti i grandi eventi sportivi che attribuiscono un titolo sportivo di livello extra regionale riconosciuto dalle federazioni di riferimento, ovvero nazionali e internazionali organizzate dal CONI e dal CIP, ovvero nazionali e internazionali con numero di edizioni non inferiore a 20 e con un numero di partecipanti non inferiore a 300, calcolati come singoli o come somma totale dei componenti di tutte le squadre in competizione.

Il contributo massimo previsto per ogni grande evento sportivo è di €100.000”.

Per il Consigliere regionale, Mauro Vizzino Presidente della III Commissione (Sanità) “La regata internazionale Brindisi-Corfu è senza dubbio uno degli eventi sportivi più importanti della nostra regione e da sempre svolge una funzione di promozione del territorio. Proprio per questo, dopo l’interruzione determinata dall’emergenza sanitaria, era necessario far crescere il sostegno a questa iniziativa del Circolo della Vela di Brindisi.

E’ questo il motivo per cui ho sottoscritto la proposta di legge del collega Amati attraverso cui la Regione Puglia si impegna a sostenere finanziariamente anche questo evento sportivo internazionale.

Grazie alla decisione unanime del Consiglio regionale, pertanto, il Circolo della Vela potrà disporre di un contributo economico fino a 100.000 euro.

Vale la pena ricordare che la regata internazionale Brindisi-Corfu comporta, ad ogni edizione, la partecipazione di oltre cento imbarcazioni provenienti da diversi paesi del mondo, con più di mille persone al seguito tra membri degli equipaggi ed accompagnatori”.