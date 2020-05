I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno denunciato in stato di libertà una 22enne del luogo, per tentata rapina.

In particolare, nella mattinata di ieri, la giovane ha fatto irruzione in un chiosco per la vendita del pane e sotto la minaccia di un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 9 cm, ha tentato di farsi consegnare il denaro dall’esercente, fuggendo subito dopo a piedi, a seguito della reazione della vittima, facendo perdere le tracce.

Nella circostanza, la donna si è procurata una lieve ferita da taglio sul dito di una mano e poco dopo si è presentata presso la citata Stazione Carabinieri. Gli immediati accertamenti hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti-reati occorsi.

La 22enne, sottoposta a perquisizione personale, è stata trovata ancora in possesso del coltello utilizzato, sottoposto a sequestro.