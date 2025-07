Secondo recital del festival itinerante «Piano Lab» dedicato al re degli strumenti

Dopo lo splendido avvio a Ceglie Messapica con un recital di Elena Chiavegato, il festival itinerante Piano Lab targato Ghironda inizia il suo tour pugliese venerdì 4 luglio (ore 20, ingresso libero) nella Chiesa matrice di San Nicola a Cisternino, dove sarà di scena Dante Roberto, concertista tarantino con una solida formazione classica ma che ama muoversi liberamente tra i generi musicali, proprio nello spirito della manifestazione, giunta alla nona edizione e da sempre impegnata a celebrare il mondo degli ottantotto tasti con l’indispensabile supporto di Marangi Strumenti Musicali e di Steinway & Sons, la più prestigiosa casa di pianoforti al mondo.

Musicista eclettico, Dante Roberto è docente dell’Istituto musicale Paisiello di Taranto e nel curriculum può vantare esperienze formative con giganti della tastiera e della didattica come Hector Pell, Maria Lucrezia Pedote, Aquiles Delle Vigne e Franco Scala. Ad una ricca attività concertistica, caratterizzata da alcune performance negli Stati Uniti, il pianista pugliese unisce una sfrenata passione per il «progressive rock», genere al quale ha dedicato l’esordio discografico da solista intitolato «The Circle», un concept album incentrato sul concetto di tempo e la sua evoluzione ciclica partendo dall’idea di sequenza continua nella quale coesistono nascite e rinascite, con il tempo «lineare» sostituito, per l’appunto, dal tempo «circolare». Dal punto di vista strumentale, l’album risente delle tante esperienze di ascolto fatte dall’autore, che in sette brani travalica le barriere della classica per trasformarsi in musicista senza confini.