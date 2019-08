I Carabinieri della Stazione di Mesagne, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione al fine di spaccio di stupefacente CARRIERO Antonio 46enne del luogo.

A seguito di perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, lo stesso ha consegnato ai militari operanti tre barattoli in vetro contenenti 38 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché un grammo di hashish e 40 semi di canapa indiana un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Alla luce dello stupefacente rinvenuto terminate le operazioni, il 46enne è stato tratto in stato di arresto.