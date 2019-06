Asta di beneficenza, con grandi vini di Puglia, tra annate e formati speciali, sabato 15 giugno alle 19.

L’evento si terrà a Brindisi, all’interno dell’Archivio di Stato, piazza S.Teresa. Un’iniziativa, fortemente voluta dalla delegazione di Brindisi dell’Ais (Associazione Italiana Sommelier), che ha come finalità quella di raccogliere fondi in favore dell’Ail (Associazione Italia contro le leucemie, i linfomi e il mieloma).

Si tratta di un progetto realizzato con il contributo della regione Puglia –Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale.

L’ingresso sarà completamente libero per tutti gli appassionati che vorranno compiere un piccolo gesto di solidarietà, seguendo anche lo spirito delle aziende vitivinicole pugliesi, che in modo del tutto gratuito stanno donando etichette di pregio per questa Asta Solidale: l’intero ricavato di questa serata, infatti sarà devoluto all ‘Ail.

Tante le bottiglie uniche con annate e formati introvabili. «Un ringraziamento di cuore alle numerose cantine pugliesi che hanno risposto positivamente a questo invito di solidarietà rendendo disponibili delle vere perle enoiche pugliesi di annate introvabili e di formati speciali» dichiara il delegato Ais Brindisi Rocco Caliandro.

Ecco l’elenco delle etichette che sarà possibile trovare all’asta di beneficenza di sabato 15 giugno:

Magnum Per lui Salice Salentino Riserva rosso DOC 2014 – Leone De Castris; Magnum Armonica Spumante Brut – Calitro; Cassetta in legno di tre bottiglie Il Falcone annate 2001 – 2005 – 2009 – Rivera; Magnum Il Falcone 2005 – Rivera; Magnum Masseria Maime Negroamaro 2015 – Tormaresca; Magnum Jaddico Brindisi Rosso Riserva 2015 – Tenute Rubino; Réhoboam 5 lt Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto DOC Gioia del Colle 2013 – Tenute Chiaromonte ; Magnum Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto DOC Gioia del Colle 2013 – Tenute Chiaromonte ; Jéroboam 3 lt Selvarossa Salice Salentino Rosso Riserva – Duepalme; Magnum Old Wine 2011 – Morella; Jéroboam 3 lt Sessantanni Primitivo di Manduria DOP 2015 – Cantine San Marzano; Magnum Polvanera 16 Vigneto San Benedetto Primitivo DOC Gioia del Colle 2009 – Polvanera ; Magnum Polvanera 17 Vigneto Montevella Primitivo DOC Gioia del Colle 2009 – Polvanera; Magnum LE BRACI Salento Igp Rosso Negroamaro 2010 – Garofano Vigneti e Cantine; Magnum Primitivo di Manduria DOP – GIRAVOLTA 2016 – Felline; Magnum Duca d’Aragona 1998 – Candido; Magnum Regula Magistri Primitivo Doc Gioia del colle Riserva – Terrecarsiche1939;Bordolese Brandisio 2010 IGP Puglia – Oreste Tombolini; Magnum Crusta 2014 – Casa Primis; Magnum Rampone Minutolo Valle d’Itria IGP 2017 – I Pàstini; Magnum ARCHE’ PRIMITIVO DI MANDURIA DOP 2014 – Le Vigne di Sammarco ; Magnum Brindisi Riserva “Dal 1952” – Cantina Sampietrana; Bottiglia 1,0 lt Primitivo di Manduria dop Decima vendemmia 2008 – Attanasio; Magnum Primitivo di Manduria dop Riserva 2011 – Attanasio; Bordolese 80esimo – Cantina di Sandonaci ; Bordolese 85esimo – Cantina di Sandonaci; Jéroboam 3 lt Principe d’Angiò Primitivo 2006 – Azienda Agricola MELILLO; Magnum PRIMITIVO ALTEMURA DOC 2015 – Masseria Altemura ; Magnum Elegia PRIMITIVO di Manduria DOC 2015 – Produttori Vini Manduria ; Magnum Cento su Cento Negroamaro – Castel di Salve; Due bottiglie in cassetta in legno Gratticiaia 2001- Agricole Vallone.