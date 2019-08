Lunedì prossimo 5 agosto alle 20,30 il Chiostro di Palazzo San Francesco ad Ostuni (Br) ospiterà il 5° Gran Galà dell’Unitalsi, I talenti della fraternità. La manifestazione è organizzata dal Gruppo di Ostuni dell’Unitalsi ed è sostenuta dall’amministrazione comunale, assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo.

Le emozioni di una serata indimenticabile cominceranno alle 20:30 in Piazza della libertà quando sarà inaugurato e benedetto il nuovo pulmino per il trasporto delle persone con disabilità che da oggi sarà a disposizione del gruppo Unitalsi di Ostuni alla presenza del Sindaco Guglielmo Cavallo.

Un mezzo attrezzato donato grazie ad un immenso gesto d’amore della famiglia Contento di Ostuni. Una storia da raccontare tutta d’un fiato per non essere bloccati dall’emozione. Dopo il pulmino il via al Gran Galà.

Una serata dedicata alle attività dell’Unitalsi attraverso le immagini, la musica ed il teatro creato dai talenti della fraternità. Lo spettacolo sarà presentato da Jerry Di Martino, comico e cabarettista con la battuta sempre pronta.

Una serata nella quale i talenti, siano essi giovani o meno giovani, abili o diversamente abili, si ritroveranno in un percorso di condivisione e fraternità che condurrà il pubblicò a conoscere le attività di un’Associazione che “da oltre 115 anni prende per mano chi ha bisogno”.

Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palco del Chiostro San Francesco. A partire dal campione paralimpico Pietro Rosario Suma e poi i ragazzi dell’accademia Ars Nova di Ostuni, ed altri “Talenti” del gruppo Unitalsi di Ostuni e della provincia di Brindisi.

Ampio spazio sarà dedicato all’associazione Accordiabili di Fasano guidata dal maestro Vincenzo Deluci in collaborazione con il CSV Poiesis di Brindisi.

Anche quest’anno sarà consegnato il Premio “Talenti della fraternità Maria Dolores Tanzarella”, destinato ad una persona che si è particolarmente distinta nel campo del volontariato.

Novità dell’edizione 2019 sarà il premio “Girandola Sandro Pecere” dedicato ad un socio Unitalsi scomparso prematuramente nel 2018.

Nel Chiostro sarà allestito un gazebo informativo ed uno spazio dedicato ai più piccoli curato dai volontari dell’associazione.

Jerry Di Martino 45enne napoletano, ha lavorato per anni accanto ad attori e registi noti nel panorama nazionale come Croccolo, Insegno, Galassi e Roncato solo per citarne alcuni. Ha partecipato al Laboratorio Zelig Milano, “Faccia da comico” al Piccolo Jovinelli con Serena Dandini, “Bravograzie” su Rai Due, “Bulldozer” su Rai Due, Cominciamo Bene su Rai Tre, Notte Mediterranea su Rai Due, “Zelig Off” su Canale 5, “La Nuova Squadra” su Rai Tre e “Verdetto Finale” su Rai Uno. Nel 2008, la scelta di abbandonare i riflettori delle telecamere per quelli dei palchi dei villaggi turistici. Dalla sua esperienza ha scritto anche un libro, Aneddoti di un Capovillaggio (Jolly Animation), una sorta di compendio sulle domande più bizzarre, a volte inconsapevolmente comiche, che vengono rivolte dagli ospiti delle strutture ricettive.