“Finalmente a Carovigno una finale regionale di Calcio a 5. Ringrazio l’Assessore allo Sport Luigi Orlandini e il Presidente del Consiglio Francesco Leoci per l’attenzione che stanno dimostrando per lo Sport Carovignese; non è facile – dichiara il Presidente dell’ ottava commissione Giovanni Zizza – ma nulla è impossibile se c’è volontà e loro lo stanno dimostrando. Impegno costanza e forza li caratterizzano ogni santo giorno. Dal campo comunale al palazzetto “Pala Fernando Prima”, quest’ultimo candidato per il “FINAL EIGHT 2019” e che vedrà le finali di Calcio a 5 della categoria C1, C2 e femminile. Un evento di portata regionale, per la prima volta nel brindisino e che porterà nella nostra città migliaia di persone interessate al calcio a 5, dal 2 al 6 Gennaio 2019.

Le manutenzioni ferme dal 2001, interessano le infiltrazione dal tetto, le pitturazioni degli spogliatoi, dei bagni incompleti di piastrelle e senza porte, dei passamano interni ed esterni e la manutenzione e ripristino dell’impianto dell’acqua calda sanitaria. Spero che nella rinascita di questo luogo, così come ci stiamo impegnando per altri impianti, ci sia la volontà di tutti di voler bene alla Nostra città e di aiutare questa amministrazione comunale alla cura di ciò che noi stessi paghiamo, senza critica e con voglia di cambiare.

Ringrazio tutti per l’impegno profuso, dal Sindaco Massimo Lanzilotti a tutti i Consiglieri Comunali e Assessori e, non il fine, il presidente del Real Five Carovigno Calcio, Andrea Colucci. Nessuno escluso anche tra i cittadini che giornalmente hanno voglia di fare insieme a Noi.

Giovanni Zizza

Consigliere comunale e Presidente VIII Commissione