Dopo il successo delle 2 manifestazioni natalizie organizzate dalla nostra associazione , ci prepariamo al 3°appuntamento del programma eventi pro loco che chiude non solo l’anno 2019, ma anche il nostro anno di attività. Il concerto di fine anno in piazza è un appuntamento che i cegliesi e gli ospiti in visita si aspettano e che consente alle nostre famiglie e ai nostri ragazzi di festeggiare nella propria città e non spostarsi in altri luoghi evitando così pericoli e disagi di quella serata.

La commissaria dott.ssa Cicoria ha accolto ben volentieri e con grande disponibilità la nostra proposta e insieme al lavoro degli uffici e responsabili di area, ha garantito alla nostra città di vivere un magico Natale ed anche una chiusura dell’anno festosa.

Il San Silvestro quest’anno sarà tutto cegliese, pertanto si alterneranno sul palco due band , quella dei giovanissimi “kjokkenet” a partire dalle 23 , il cui nome deriva dal termine norvegese cucina che, non è un richiamo alla nostra tradizione gastronomica ma in realtà è il luogo in cui i ragazzi registrano ; e a seguire i frizzanti “ italian Style” che a partire dalla mezzanotte faranno cantare e ballare l’intera piazza con la loro entusiasmante musica e allegria .

Per rendere ancora più magica e familiare l’atmosfera , noi della pro loco allestiremo un angolo per festeggiare e brindare con panettone, spumante e scintilline luminose. Trattandosi di una serata particolarmente “vivace” non abbiamo sottovalutato l’aspetto sicurezza,pertanto invitiamo tutti quanti a rispettare le ordinanze per i botti e fuochi d’artificio e per il vetro e le lattine, vietati nel centro per quella serata.

Siamo soddisfatti e contenti per questo mini calendario realizzato per il periodo natalizio, in quanto è emersa, oltre che grande partecipazione e affetto della comunità cegliese, una sana e produttiva collaborazione tra la nostra associazione e la commissaria che guida oggi la nostra città, le attività commerciali del centro e non che in parte hanno partecipato con allestimenti di luci e fiocchi rossi e in parte con un contributo economico e, infine tutti coloro che hanno arricchito e impreziosito questi momenti mettendo a disposizione la propria professionalità con importanti articoli sui giornali, sui blog e servizi in tv.

Cristina Elia

Presidente Pro loco Ceglie Messapica