Alla VII Conferenza Internazionale dei Borghi del Mediterraneo è il giorno del Forum internazionale, in programma a partire dalle 15.00 presso il cineteatro Paolo Grassi di Cisternino.

Moderati dal direttore di affaritaliani.it, Angelo Perrino, interverrà chi questi luoghi li rappresenta, governa e ne indirizza lo sviluppo in Italia e all’estero: Fiorello Primi, Presidente Associazione I Borghi più belli d’Italia; Pascal Bernard, direttore de Les Villages plus beaux de France; Francisco Mestre, Presidente Club Los Pueblos más bonitos de España; Amine Jules Iskandar, Presidente Les Plus Beaux Villages du Liban; Stefano Pisani, Presidente di Cittaslow; Aldo Patruno, dirigente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia; Giuseppe Pagliara, del gruppo imprenditoriale A.D. Nicolaus Holding.

Attese, anche, le riflessioni dei sindaci dei Borghi più belli della Valle d’Itria e della Puglia, riuniti a Cisternino per condividere le strategie operative anche alla luce dei contributi emersi sui temi urbanistici, paesaggistici e ambientali.

Il punto di vista accademico sul tema Costruire in Bellezza sarà offerto da: Fabio Pollice, rettore eletto dell’Università del Salento; Loredana Ficarelli, prorettore del Politecnico di Bari; Attilio Petruccioli, Bibliotheca Orientalis e già professore presso la Qatar University; Hidenobu Jinnai, Hosei Univeristy (Tokyo).

A coordinare gli interventi ci saranno anche Mario Saponaro, assessore del Comune di Cisternino e coordinatore della Conferenza, e Mariangela Turchiarulo, docente del Politecnico di Bari e coordinatrice scientifica dell’evento.