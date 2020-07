I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Francavilla Fontana hanno arrestato Antonio Galiano, 87enne del luogo, per evasione dagli arresti domiciliari.

In particolare, l’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nella mattinata di ieri è stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale senza giustificato motivo.

L’arrestato è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, per la prosecuzione della misura in atto, come disposto da Autorità Giudiziaria.