Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più apprezzati e coinvolgenti dell’estate in Valle d’Itria: Teatro Madre Festival, giunto alla sua VIII edizione. Dal 25 luglio al 17 agosto 2025, il Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di Agnano, a due passi da Ostuni, si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico incantato immerso nella natura.

In questo anfiteatro naturale che ha accolto la vita fin dalla preistoria, si mescolano teatro, musica, nuovo circo, natura e passeggiate al tramonto in un abbraccio che non conosce età: 11 serate di spettacolo sotto le stelle, per un festival che non è solo cultura, ma un’esperienza da vivere con tutti i sensi. Il tramonto diventa scenografia, il vento accompagna le storie, la terra profuma d’erbe spontanee e ogni spettacolo lascia un segno.

Tra gli artisti ospiti dell’edizione 2025: Collettivo Clown, Circo El Grito, Luigi D’Elia, Vince Abbracciante, Magdaclan, Mario Perrotta, Lannutti & Corbo, Danilo Conti, Armamaxa Teatro, Circo Bipolar e l’attesissimo concerto all’alba di Ferragosto con Maria Mazzotta, una delle voci più intense del panorama musicale pugliese.

Ma Teatro Madre è anche e soprattutto un festival che accoglie: ogni appuntamento è pensato per essere vissuto da grandi e piccoli, con laboratori creativi, spettacoli tout public, giochi tradizionali, cacce al tesoro, aquiloni e servizi gratuiti di babysitting. Spazio anche al benessere e al gusto con gli aperitivi al tramonto firmati Raparossa Cucina Naturale.

Il Festival, diretto da Enrico Messina e Daria Paoletta, frutto della sinergia tra l’istituzione pubblica – Il Museo di Ostuni – e Armamaxa teatro/Residenza teatrale di Ceglie Messapica e realizzato con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni e di Puglia Culture, è un tempo lento e autentico, un modo diverso di stare insieme, di respirare arte e natura, di ritrovare meraviglia nelle piccole cose.

L’intenso programma di Teatro Madre prende il via venerdì 25 luglio con lo spettacolo “Clown Spaventati Panettieri” di Collettivo Clown, uno spettacolo tout public di nuovo circo che mescola comicità fisica e poesia. Il weekend continua domenica 27 luglio con il tanto acclamato Circo El Grito e il suo coloratissimo “Un Amour en Couleur”, per un’altra serata di acrobazie e sogni.

Venerdì 1 agosto, spazio al teatro d’autore con Luigi D’Elia e il suo ultimo lavoro, intenso e poetico, dal titolo “Fare un Fuoco”, mentre domenica 3 agosto sarà la volta del primo appuntamento musicale del Festival, con Vince Abbracciante e il suo “Terranima Quintet”, un viaggio sonoro ricco di suggestioni.

Mercoledì 6 agosto, risate e meraviglia con Lannutti & Corbo e il loro “All’Incirco Varietà” (spettacolo tout public), un varietà circense adatto a tutte le età, per poi proseguire venerdì 8 agosto con una delle più amate compagnie italiane di circo contemporaneo, Magdaclan e la sua “Sic Transit”, una “cerimonia sacra di circo profano”.

Domenica 10 agosto alle 21, il teatro tout public torna protagonista con Danilo Conti e il suo “Granny e Lupo – tutto in una notte”, uno spettacolo tout public consigliato dai 4 anni in su. Martedì 12 agosto sarà invece il turno del premio UBU Mario Perrotta, che porta in scena “Nel Blu – avere tra le braccia tanta felicità”, ispirato alle parole, alla musica e alla vita del celebre cantautore Domenico Modugno.

Giovedi 14 agosto, in scena lo spettacolo tout public “Nel ripostiglio di Mastro Geppetto”, la riscrittura di una delle favole più conosciute al mondo, quella di Pinocchio, a cura di Armamaxa Teatro, per poi arrivare all’alba di venerdì 15 agosto, quando alle 4:45, ci sarà il suggestivo Concerto di Ferragosto con Maria Mazzotta in Amoreamaro, accompagnata da Antonino De Luca alla fisarmonica: un evento imperdibile per iniziare il giorno più simbolico dell’anno con emozione e musica d’autore.

La rassegna si chiude domenica 17 agosto con il Circo Bipolar e il suo “Café Rouge”, spettacolo tout public di nuovo circo, pieno di fascino, ritmo e poesia.

Ciascuna delle serate di spettacolo tout public sarà preceduta nel pomeriggio da attività di gioco e di laboratorio dedicate alle bambine e ai bambini. Negli altri appuntamenti, le serate avranno inizio alle h. 19 con i Tramonti al Parco, un nuovo breve ciclo di incontri in cui gli spettatori, guidati da appassionati esperti, saranno condotti per mano ad attraversare alcuni tempi identitari forti del territorio della Murgia meridionale. Confermato, sempre rinnovato e più fornito, il Punto Ristoro con la raffinata cucina di chef Madia Galiano di RAPAROSSA Cucina Naturale. Infine, con il biglietto dello spettacolo si potrà prendere parte gratuitamente alla visita guidata alla Grotta della Antica Madre curata da Info Point Turistico di Ostuni.

Botteghino e info utili

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Il concerto all’alba avrà inizio alle ore 4.45

Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di Agnano di Ostuni.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it

Biglietti

Posto unico non numerato.

Teatro tout public: biglietto unico 8 euro

Teatro e concerti: biglietto unico 15 euro; ridotto (3-12 anni) 8 euro

Laboratori e attività del pomeriggio al parco: euro 7

Visita alla grotta (ore 18:00): gratuita con l’acquisto del biglietto per lo spettacolo

Tramonti al Parco: ingresso libero previa prenotazione

Aperitivo al Parco: €10,00 (previa prenotazione)