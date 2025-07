Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Salentino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 18enne del luogo.

Il giovane è indagato per due rapine messe a segno nei mesi di marzo e aprile scorso ai danni di due rivendite di tabacchi a San Pancrazio Salentino, nel corso delle quali, con il volto travisato da passamontagna e mediante minaccia, si impossessava complessivamente della somma di € 1.700,00 contenuta nelle casse delle citate attività.

L’analisi delle immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza della zona eseguita dai Carabinieri ha permesso la ricostruzione degli itinerari seguiti dal giovane per raggiungere le tabaccherie e per allontanarvisi subito dopo le azioni delittuose.

I Carabinieri hanno riconosciuto l’indagato dalle fattezze fisiche, grazie anche ai numerosi servizi di osservazione e controllo del territorio eseguiti; il giovane, in entrambe le occasioni, ha adottato lo stesso “modus operandi”, in particolare agendo in solitaria, giungendo a piedi nei pressi delle attività prese di mira, cambiandosi d’abito, perpetrando le rapine per poi allontanarsi dopo aver abbandonato gli indumenti indossati durante le due azioni criminose.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto alla Casa Circondariale di Brindisi, e sarà interrogato dal G.I.P. (l’indagato non è da ritenersi colpevole fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile).