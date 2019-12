Anche la città di Ostuni partecipa al calendario di attività gratuite “Eco di Puglia”, proposte in vari appuntamenti durante la settimana. Dopo il successo della proposta estiva, tornano le animazioni on-site nella speciale edizione natalizia. Fino al 15 gennaio 2020 gli Info-point turistici di Ostuni, Grottaglie, Locorotondo, Martina Franca e Monopoli propongono un ricco e interessante programma, all’interno del progetto di qualificazione e potenziamento degli Info-point aderenti alla rete regionale, di cui i relativi Comuni sono beneficiari.

L’iniziativa mette in rete più località e restituisce un’idea di viaggio e di esperienza. Consente al visitatore di conoscere il territorio pugliese nelle sue varie sfaccettature e di partecipare a più iniziative possibili, portando con sé un bellissimo ricordo.

Ad Ostuni l’attività proposta è “Tutti i gusti del Parco”: ogni sabato, alle ore 11, presentazione e degustazione dei prodotti agroalimentari del Parco delle Dune costiere. È gratuita su prenotazione.

Le attività sono coordinate da Sistema Museo, ente gestore affidatario degli Info-point, e includono visite guidate, laboratori, degustazioni tra borghi e aree naturalistiche, condotte da personale qualificato, coinvolgendo diversi operatori con azioni di co-marketing e mettendo in risalto le peculiarità di ogni luogo e le tipicità e tradizioni del territorio.

Tutti gli appuntamenti si svolgono nel pieno rispetto dell’ambiente, seguendo il principio dell’eco-sostenibilità, e contribuiscono a favorire la destagionalizzazione, coinvolgendo adulti e bambini, in uno dei periodi più magici dell’anno, il periodo delle festività natalizie.

Di seguito il calendario degli appuntamenti a cadenza settimanale:

– Ostuni “Tutti i gusti del Parco”: presentazione e degustazione dei prodotti agroalimentari del Parco delle Dune costiere – ogni sabato alle 11.

Prenotazione al link > http://pugliatolive.it/esperienza/?code=P3B0QC

– Martina Franca “Sei percorsi in cerca d’autore…con gusto”: itinerari turistico-letterari con degustazione di prodotti tipici enogastronomici – ogni sabato alle 17.

Prenotazione al link > http://pugliatolive.it/esperienza/?code=PGNBQ3

– Monopoli “Racconti dal mare”: visita guidata lungo il vecchio porto della città in compagnia di un pescatore alla scoperta dei vari metodi di pesca, di vecchi aneddoti legati al mare e delle tipiche imbarcazioni dette “vozz” (gozzo) – ogni domenica alle 10.30.

Prenotazione al link > http://pugliatolive.it/esperienza/?code=PBNKRY

– Grottaglie “Trek and Taste”: tour naturalistico in gravina e degustazione di prodotti tipici presso il Castello Episcopio – ogni domenica alle 15.

Prenotazione al link > http://pugliatolive.it/esperienza/?code=PFUMT4

– Locorotondo “A spasso nel tempo tra saperi e sapori”: percorso guidato con laboratorio di artigianato e/o del gusto – ogni domenica alle 17, giovedì 19 dicembre alle 9.30, lunedì 23 dicembre alle 16, giovedì 2 gennaio alle 9.30.

Prenotazione al link > http://pugliatolive.it/esperienza/?code=PE0J04

Per tutte le attività il luogo d’incontro e di riferimento è il relativo Info-point.

La partecipazione è gratuita ed è richiesta la prenotazione.

È possibile prenotare sul sito web www.pugliatolive.it; tel. +39 392 9191825 / info@pugliatolive.it